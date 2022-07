Časť nádrže v Nitrianskom Rudne pravidelne vysychá. Tentoraz tam uhynuli stovky rýb

Sucho si vybralo daň aj na vodnej nádrži v Nitrianskom Rudne.

NITRIANSKE RUDNO. V letnom období sa obyvatelia a návštevníci vodnej nádrže v Nitrianskom Rudne pravidelne stretávajú s tým, že postupne klesá vodná hladina na celej ploche. V okrajových častiach, najmä pri prítoku Nitrice, v posledných rokoch úplne vysychá časť nádrže. Tentoraz tam došlo aj k úhynu rýb.

Miestni rybári, ale aj chatári, sa zhodujú, že ide o dlhoročný a pravidelne opakujúci sa problém. „Priehrada je z dlhodobého hľadiska zanedbaná. Rieka si na vtoku prináša bahno, sedimenty, štrky a iné materiály. A jednoducho sa to časom zanášalo a zanášalo,“ uviedol predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Prievidzi Marek Murár.

Podľa jeho neoficiálnych informácii sa priehrada čistila približne v roku 1988. „Odvtedy sa tam viacmenej nerobili zásahy. Tým pádom tam bahno pribúdalo a celé to zarastalo,“ opísal.

Celú situáciu pozorne sledujú aj chatári, ktorí majú svoje nehnuteľnosti v blízkosti danej časti priehrady. Poukázali na to, že začiatkom roka a na jar býva prítok Nitrice silný, dokonca niekedy spôsobuje záplavy. Tým pádom sa na začiatku nádrže usádza veľké množstvo bahna. „Zanieslo to zhruba jednu osminu priehrady. Namiesto vody tu priamo v priehrade rastú vŕby, stromy a podobne. To je najväčší problém, ktorý tu je,“ skonštatoval chatár Július Gális.

Aj keď spomínaná časť priehrady od prítoku rieky Nitrica v smere od obce Liešťany v súčasnosti vysychá, na jar, keď je v nádrži vody dostatok, je aj v tejto lokalite voda. Preteká tam z nádrže cez porast ale najmä z vtoku rieky, ktorý je v tom období ešte pomerne silný.

„Toto je kvázi odstavné rameno, ale voda sem cez tie kriaky preteká. Takže ryby sem priplávať vedia. Plus vedia priplávať cez prítok. Potom tu ostanú a ako náhle klesne hladina, nemajú kam odplávať,“ priblížil Gális.