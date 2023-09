V detskej izbe tvorí úspešné počítačové hry a podieľa sa na tvorbe videoklipov a filmov známych umelcov

Cieľom Matúša Pavkejeho je vlastné štúdio.

Len 23-ročný Matúš Pavkeje pracuje pre svetové štúdio Hangar 13, ktoré vývíja počítačové hry. Podieľal sa aj na tvorbe grafických efektov do videoklipov a filmov mnohých umelcov. Všetky projekty tvorí vo svojom domácom štúdiu v Kamenci pod Vtáčnikom.

V čom spočíva práca 3D artistu?

Primárne sa venujem 3D grafike. Je to širší pojem, kam spadá tvorba vizuálnych efektov a tiež výroba a návrhy 3D modelov. Sú rôzne druhy 3D artistov. Moja práca spočíva v tom, že dostanem koncept scény alebo návrh toho, ako by niečo malo vyzerať

Mojou úlohou je to stvárniť, čiže navrhnúť 3D model. Ten potom musím dopasovať do scény. Pri tvorbe hier 3D artista spraví návrh a vyrobí daný model, ktorý sa následne používa v hre ako objekt alebo hlavný bod pozornosti.

Ako ste sa dopracovali k tejto práci?

Začal som skoro, mal som asi deväť rokov. Moje začiatky boli na klasickom, vyklápacom telefóne. Točil som naň videá a učil som sa strihať v programoch, ktoré tam boli. Neskôr som k videám začal pridávať rôzne efekty a modely. V podstate som do videí dával niečo, čo tam v skutočnosti nebolo.

Vytváral som akoby ilúzie. Tam to celé začalo. Keď som zistil, že modely do scény treba najprv vyrobiť a až potom ich tam pridať, chytilo ma to. Zaujalo ma práve to, že som si vzal nejaký objekt a navrhol som ho vlastnými očami.

Vzdelávali ste sa niekde alebo ste boli samouk?

V roku 2014 som si do počítača stiahol prvý grafický program. Sledoval som rôzne video návody a začal som sa v tejto oblasti viac vzdelávať. Kamarát Dávid Olejka, ktorý sa tiež venuje 3D grafike, ma do toho uviedol. Ukázal mi, aké sú programy a ďalšie možnosti. Vtedy som začal objavovať a skúšať, ktorý program mi sedí najviac.

Potom som vyštudoval odbor grafik na SOŠ v Handlovej. Určité vzdelanie v odvetví som nadobudol v škole, ale veľa vecí som sa musel doučiť sám. Škola mi dala všeobecné vedomosti, ale podrobnejšie som sa vzdelával na internete.

Dnes je možné nájsť všetko na webe. U mňa to boli rôzne tutoriály, veľa som sa pýtal na fórach. Mojím prvým úspechom bolo, keď som si už vedel s určitými záležitosťami poradiť sám, bez toho, aby som sa niekoho pýtal alebo si to zisťoval na internete.

Myslíte, že 3D artista potrebuje aj vysokoškolské vzdelanie?

Nemyslím si, že je potrebná vysoká škola. Dnes je doba internetu. Je tam veľa kurzov, či už platených alebo zadarmo. YouTube je obrovská banka informácií. Kto chce a má v sebe vášeň a zápal venovať sa tomu, všetko sa naučí z internetu a nepotrebuje žiadnu školu. Tým nechcem povedať, že je zlé mať školu. Je to veľký bonus, ale nie nevyhnutnosť k tomu, aby to človek mohol robiť.

Kedy a pre koho ste robili prvý projekt?

Bolo to v roku 2016. Veľa svojich projektov som publikoval na internete. Prvé modely som tvoril podľa tutoriálov, ktoré som prerobil podľa seba a zavesil som to na sociálne siete. Na Instagrame ma náhodne oslovil jeden chalan s tým, že potrebuje vytvoriť konkrétny 3D model. Vtedy som ešte veľmi nevedel, ako to chodí v tomto odvetví.

Pamätám si, že sme platbu riešili cez otcov účet, keďže som ešte nemal vlastný. Za projekt som dostal asi päťdesiat eur. Potom sa to začalo celé viac rozbiehať. Ozýval som sa na rôzne inzeráty. V tom čase som ešte netušil, že je potrebné mať portfólio s mojou prácou, aby potencionálni klienti videli, čo viem vytvoriť. Postupne som robil na prvých projektoch, ktoré som si publikoval na sociálne siete. Neskôr som si urobil aj portfólio.

K akým ďalším projektom ste sa následne dopracovali?

Prvý väčší projekt prišiel v roku 2019, keď som začal študovať na vysokej škole. Oslovil ma kamarát Valdo, ktorý sa tiež venuje tvorbe efektov. Spolupracuje aj s YouTuberom Danielom, ktorý je známy ako GoGo. Povedal mi, že točia klip pre DJ-a Mairee s názvom Do Everything.

Valdo ma oslovil s tým, že sa ide točiť videoklip do Poľska s obrovským štábom a my tam budeme robiť efekty. Dovtedy som mal iba menšie zákazky. Zrazu som mal ísť točiť do Poľska s veľkým štábom. Šiel som do toho. Natáčali sme to dlho do noci v zábavnom parku Energylandia, ktorý bol celý len pre nás. Bola to neskutočná skúsenosť a parádna spolupráca.

S akými umelcami ste spolupracovali?

Po natáčaní spomínaného klipu sa to ešte viac rozbehlo. Spoznal som sa osobnejšie aj s GoGom. Robili sme nejaké veci pre Separa, Moma či speváčku Simu Hégerovú. Každý svoj projekt som publikoval na sociálnych sieťach. Často na to narazili filmári, ktorí ma začali oslovovať s tým, či by som nechcel urobiť efekty do ich projektov – videoklipov alebo filmov.

Chcel som, aby sa moja práca dostala do zahraničia, a tak som projekty publikoval aj v angličtine. Rozbiehalo sa to aj mimo Slovenska. Dostal som sa do kontaktu s anglickým režisérom Adamom Masonom, ktorý pôsobí v Los Angeles. Mason režíroval film s úspešným americkým filmovým producentom Michaelom Bayom. Naskytla sa mi možnosť spolupracovať na ich projekte.

V rozhovore sa dočítate aj: Či vie Matúš byť naplno efektívny aj pri práci z domu,

či sa dá prácou 3D artistu naplno uživiť,

či sa popri práci pre štúdio dá naplno venovať aj vlastným projektom,

ako dlho trvá vytvoriť počítačovú hru,

aké vlastné hry vytvoril?

Vo filmových projektoch mávate voľnú ruku alebo tvoríte podľa požiadaviek zákazníkov?

Často sa stáva, že klient nevie, čo vlastne chce. Vtedy mávam voľnú ruku. Je to pre mňa najzaujímavejšie, pretože môžem naplno využiť svoju kreativitu. Na druhej strane niektorí klienti majú úplne presnú predstavu, čo chcú mať v projekte. Vtedy je dobré povedať si, čo je realistické a čo už nie. Treba brať ohľad aj na financie a termín, dokedy to treba spraviť.