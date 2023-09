Za deň zoskočil s padákom 86-krát. V Prievidzi stanovili nový slovenský rekord

Prvotný cieľ splnil už poobede.

PRIEVIDZA. V posledný augustový deň lietali nad Prievidzou lietadlá častejšie, než v normálne dni. Dôvodom bol pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v počte najviac skočených zoskokov za jeden deň. Na prievidzskom letisku sa oň úspešne pokúsil parašutista Matúš Foltán. Najskôr si stanovil cieľ päťdesiat zoskokov. Napokon ich spravil až 86.

„Je to super. Nikto na Slovensku ešte nezažil, žeby skočil toľko zoskokov. Pre mňa je to tiež skúsenosť. Vyskúšať si, aké to je. Som spokojný, až nadmieru. Čakal som, že sa mi podarí urobiť 70 zoskokov, skončili sme na čísle 86, čo je super, som šťastný,“ povedal po záverečnom zoskoku Foltán.

Prvý zoskok absolvoval po ôsmej hodine ráno. Prvotný cieľ päťdesiat zoskokov prekonal po štrnástej hodine. V zoskokoch pokračoval ďalej a záverečný súčet po 19:00 bolo 86 zoskokov. Matúš tak skákal jedenásť hodín.