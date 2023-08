Nájdete ich v Las Vegas aj na Tenerife. Umelecký zvárač tvorí sochy z nerezovej ocele v malej dielni

Ceny za sochy sú päť a viac miestne.

HRADIŠTE. Chcel sa odlíšiť svojou prácou, a tak začal vytvárať sochy z nerezovej ocele. Jeho výrobky si už našli majiteľov v Čechách, USA či na Kanárskych ostrovoch. Najnovšia socha, ktorú vyrobil, poputuje do Brna pred sídlo firmy s luxusnými autami.

Pavel Kováčik sa so zváraním zoznámil v štrnástich rokoch. K tejto činnosti ho priviedol otec. Postupne sa v zváraní zdokonaľoval a získaval skúsenosti. Po štúdiu napokon zakotvil v policajnom zbore, kde strávil ďalších šesť rokov. Policajná práca ho však nenapĺňala natoľko, aby v zbore zotrval. Opäť sa vrátil k zváraniu.

„Mal som víziu nejakej firmy a značky. Bolo to aj vďaka tomu, že som s kamarátom spolupracoval na jednom filmovom projekte, ktorý sa nazýva NIRRIA. Inšpirovalo ma to k tomu, aby som si aj ja začal budovať niečo vlastné,“ spomína si Kováčik.

Pavel svoju víziu postupne uskutočňoval, no vedel, že sa potrebuje zviditeľniť.

„Vtedy ma napadla jedna vec. Keď som ešte robil v Policajnom zbore v Bratislave, pred jedným hotelom na nábreží Dunaja bola socha leva od kórejského umelca. Bola vytvorená z pneumatík. Obdivoval som umelcovu prácu a inšpirovalo ma to. Chcel som ísť týmto smerom a nejako zaujať,“ dodáva.

Onedlho začal svoj nápad realizovať a zhotovil prvú sochu z nerezovej ocele. Výroba takýchto umeleckých výrobkov však nie je len o talentovanom zváračovi, pretože pred realizáciou je potrebné vytvoriť 3D návrh sochy.

„Začal som spolupracovať so Samuelom Laukom, najlepším 3D umelcom na Slovensku. Každý model musí následne zhodnotiť statik, či je vôbec možné ho vytvoriť. Statické skúšky a celú štúdiu vykonávajú na Katedre leteckej dopravy na Žilinskej univerzite. Keď sa vytvorí model, s odborníkmi konzultujeme, či to bude fungovať, jednak dizajnovo a jednak prakticky. Dokopy sú to desiatky hodín strávených len na modeli. Keď je návrh schválený odborníkmi, je čas na vytvorenie sochy,“ popisuje.