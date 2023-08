Kauza výbuchu v Bani Handlová nekončí ani po štrnástich rokoch, súd ešte nevytýčil termín hlavného pojednávania

Pri tragédii prišlo o život dvadsať ľudí.

HANDLOVÁ. Desiaty august 2009 sa v Handlovej začal ako každý iný a bežný deň. Ráno ešte nikto netušil, že tento dátum sa smutne zapíše do histórie mesta i celej krajiny. V Bani Handlová práve v tento deň došlo k požiaru a následnému výbuchu, pri ktorom prišlo o život dvadsať baníkov a banských záchranárov.

Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku uplynulo štrnásť rokov. V Handlovej si banské nešťastie opäť pripomínajú Dňom bielych ruží. Za dvadsiatimi chlapmi smútia rodiny, kolegovia ale aj ostatní obyvatelia. „Nedá sa na to zabudnúť. Ostali po ňom dvaja chlapci. Je na to ťažká spomienka,“ spomenula pani Mária, ktorej pri nešťastí zahynul zať.

„Mladý chlap a toľké roky už je tam,“ povedala so slzami v očiach pri zaťovom hrobe. V čase, keď sa o tragickej udalosti dozvedela bola u dcéry vo Švajčiarsku. „Hneď sme išli domov,“ spomenula na ťažké chvíle.

Tragický deň Pred trinástimi rokmi o 7:00 vypukol vo východnej šachte Bane Handlová v hĺbke 330 metrov požiar. Ako napísala kronikárka Jana Oswaldová v Kronike mesta Handlová, dispečer poslal k miestu deväť baníkov, ktorí sa dostali do blízkosti požiaru, ale nedokázali ho zahasiť. O pol hodinu neskôr zavolali na likvidáciu požiaru 11 banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Tí sa o 8:30 pripojili k deviatim baníkom hasiacim požiar. Vtedy bolo pod zemou 20 ľudí. O 9:30 dispečer Bane Handlová naposledy telefonicky hovoril s veliteľom dvoch záchranárskych čiat, ktoré v jednej zo starších banských chodieb hasili požiar vzniknuvší oxidáciou uhlia. Krátko po tom sa spojenie so záchranárom prerušilo. V prvých minútach nikto netušil, že to spôsobil mohutný výbuch banských plynov. Pod zemou vyhasli životy 20 baníkov, ďalší deviati baníci utrpeli zranenia. Išlo o najväčšiu tragédiu v dejinách slovenského baníctva. Vláda v októbri v roku 2010 pridala nový Pamätný deň Slovenskej republiky, a to Deň obetí banských nešťastí. Stal sa ním práve 10. august. V tento pamätný deň si Slovensko pripomína viac ako 470 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na slovenskom území. (TASR)

Smútok vtedy zasiahol nielen rodiny dvadsiatich mužov, ale i celé mesto. V Handlovej by ste v tom čase ťažko hľadali niekoho, kto by s baňou nebol nejako prepojení. „Nedá sa na to zabudnúť. Boli to naši kamaráti. My sme síce už boli preč, ale stále to boli baníci a my tiež baníci. Je to ťažké. Čas nelieči,“ povedal Jozef Kara, bývalý baník a člen Handlovského baníckeho spolku.

Smúti celé mesto

Pripomenul, že táto udalosť sa stala v čase, keď ťažba uhlia v Bani Handlová oslavovala sto rokov. Baníci podľa neho do podzemia sfáravali s tým, že ide o rizikovú prácu a že baňa si môže vyžiadať svoju obeť. „Ale toto bolo mimoriadne,“ smutne skonštatoval Kara.

„Bolo to nečakané. Boli to naši známi. Skoro všetkých sme poznali, okrem tých, ktorí neboli z Handlovej,“ povedala Alžbeta Vaňová. Ona, ako i množstvo ďalších ľudí, si vo štvrtok tragédiu pripomenuli pri Pamätníku baníkov na Ul. 29. augusta v Handlovej. Práve ten si ľudia spontánne vybrali v roku 2009 ako miesto piety a spomienok.

Tento deň je v Handlovej Dňom bielych ruží. Tie ľudia počas celého dňa prinášajú k pamätníku. Biela farba symbolizuje nevinnosť a zelená farba označuje nádej, aby sa takáto tragédia už nikdy nestala.

Svojich kolegov si ráno na handlovskom cintoríne pripomenula i delegácia z Hornonitrianskych baní Prievidza, na ktorej čele stáli banskí záchranári. Tí položili veniec k Pamätníku obetiam banských nešťastí na hornej Nitre. Následne sa presunuli na Ulicu 29.augusta ku spomínanému Pamätníku baníkov.