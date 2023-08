Výbuch v chate poukázal na problémy s mobilným signálom. Dovolať sa nevedia ľudia z viacerých lokalít

Čo odporúčajú operátori?

HORNÁ NITRA. Okres Prievidza pred niekoľkými dňami zasiahla správa o výbuchu v chate nad Lehotou pod Vtáčnikom. Zranilo sa pri ňom jedenásť ľudí, prevažne detí. Na mieste zasahovali hasiči aj niekoľko posádok pozemných a dve posádky leteckých záchranárov.

Zásah v tomto prípade sťažoval slabý telefónny signál. Lokalita Sekaniny nad Lehotou pod Vtáčnikom nie je pritom jediným územím v regióne hornej Nitry, kde sa ľudia aj v súčasnosti boria s nedostatočným mobilným signálom.

Na problémy s telefónmi po výbuchu poukázal prednosta obecného úradu v Lehote pod Vtáčnikom Pavol Herda. Podľa neho zlý signál komplikoval komunikáciu s ľuďmi na mieste nehody. To potvrdili aj ľudia priamo v okolí udalosti.

„Došiel vyplašený chlapík, že prosím vás, kde je tu signál. Vystresovaný, nevedel, že čo. Poradil som mu, že je dole pri bunke,“ opísal pracovník obecného úradu Ján, ktorý spolu s kolegami pracoval na amfiteátri v Lehote pod Vtáčnikom vzdialenom niekoľko stoviek metrov od postihnutej chaty. Z daného miesta sa zúfalý muž už pomoci dovolal.

Aj toto nešťastie poukázalo na to, že v okrese Prievidza sú stále lokality, kde je s telefónnym signálom problém. Svoje o tom vie aj starosta Valaskej Belej Miloš Cúcik. „Tu v obci máme signál dobrý. Ale v okolí, čo sú lazy a v časti obci Gápel, tak signál nie je. Alebo je taký slabý, že ho ľudia musia hľadať na určitých miestach. Ale skôr tam signál nie je,“ načrtol problém starosta.

Pevné linky im chceli zrušiť

Preto, ak si chcú ľudia z daných miest zavolať, chodia na miesto, kde chytia aspoň nejaký telefónny signál. Podľa starostu obyvatelia už takéto miesta poznajú, a chodia si odtiaľ zavolať. Vedenie v obce sa v minulosti snažilo komunikovať s operátormi, či by mohli zlepšiť kvalitu signálu v spomínanej časti Gápel. „Všetko boli zamietavé stanoviská,“ skonštatoval starosta.

Väčšina obyvateľov Gápla tak má zriadené pevné linky, pomocou ktorých vedia telefonovať. V nedávnej minulosti ale mali ľudia o tieto pevné linky prísť. Operátor mal zámer pevné linky zrušiť. „To bolo už z cesty. Ľudia si potrebujú privolať záchranku, obvolať doktorov. Jednoducho potrebujú sa niekde dovolať. Keby tam zrušili pevné linky, bola by to katastrofa pre ľudí, čo tam majú bydlisko,“ skonštatoval Cúcik. K rušeniu pevných liniek napokon nedošlo.

Lazy v okolí Valaskej Belej a časť Gápel však nie sú jedinými problémovými územiami. „Je to problém aj keď cestujeme do Prievidze. V úseku od Klinu až po Liešťany vypadne signál. A tak isto je to úsek z Valaskej Belej do Ilavy. Tam po Homôlku nemáte šancu sa dovolať,“ načrtol starosta.