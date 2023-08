Prievidžan žije futbalový sen, postúpil medzi slovenskú aj českú elitu

Ešte pred štyrmi rokmi hral za Baník v štvrtej lige.

Odchovanec prievidzského futbalu Dávid Krčík (24) slávil postup medzi elitu v Liptovskom Mikuláši a Karvinej.

Šikovný stopér si to z hornej Nitry na Liptov zamieril v roku 2019, potom nabral český kurz.

Aké boli vaše futbalové začiatky?

K futbalu ma priviedol starší brat Adam, ktorý momentálne hráva v Skalici. Začínal som trénovať s ním a keď som mal asi desať rokov, tak som prešiel do svojej vekovej kategórii. Až do mužov som hrával v Prievidzi, potom som prestúpil do Liptovského Mikuláša, kde som bol tri roky. Následne som išiel na polročné hosťovanie do Jihlavy a aktuálne som v Karvinej.

Prečo ste si pri odchode z Prievidze vybrali práve Liptákov?

Jeden môj známy ma doporučil vtedajšiemu trénerovi Štefanovi Zaťkovi, ktorý pochádza z Novák. Išiel som tam na týždennú skúšku, na ktorej som zjavne obstál a v Mikuláši si ma už nechali.