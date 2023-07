Handlovskí mestskí policajti zachránili ľudský život. Defibrilátor vozia so sebou v aute

Policajti v Handlovej patria medzi first responderov.

HANDLOVÁ. Ľudia si často myslia, že mestskí policajti len rozdávajú pokuty a vozia sa na aute po meste. Ich práca však obnáša aj množstvo iných aktivít a povinností.

Nie všetci totiž vedia, že handlovskí mestskí policajti v policajnom aute so sebou vozia aj život zachraňujúci prístroj, automatický externý defibrilátor. Hoci ho použili už niekoľkokrát, až nedávno sa im úspešne podarilo zachrániť ľudský život.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako vysvetlila zástupkyňa náčelníka MsP Handlová Lucia Chudá, ich hliadku zalarmovalo operačné stredisko.

„Evidovali osobu, ktorá bola v bezvedomí a nedýchala. Naši príslušníci sa okamžite presunuli na miesto, kde našli ležiacu osobu bez známok života. Okamžite zahájili kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ uviedla Chudá.

Handlovskí mestskí policajti k mužovi v núdzi dorazili do troch minút po tom, čo ich požiadali o pomoc. Jedným z dvojice policajtov bol Martin Palasty.

„Po príchode sme zistili, že muž má zapadnutý jazyk. Dali sme ho do polohy, aby sme mohli začať resuscitáciu. Resuscitovali sme až do príchodu sanitky so záchranármi. Defibrilátor podal päť výbojov,“ opísal celú situáciu Palasty. Muž s nimi nekomunikoval, bol stále v bezvedomí.

Policajti boli na mieste prví

Na miesto o niekoľko minút neskôr prišli dve sanitky. Najskôr posádka zdravotných záchranárov a následne aj posádka s lekárom. Po desiatkach minút sa podarilo muža oživiť a previezli ho do nemocnice.

„Pán prežil, je to super. Bodaj by bolo viacero takýchto prípadov,“ potešil sa mestský policajt.

Muž je už v domácej starostlivosti. Na záznam sa vyjadrovať nechcel, mestským policajtom však za záchranu života poďakoval v súkromí.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať FOTO: Niektoré autobusy v regióne vybavili defibrilátormi Čítajte

Mestskí policajti v baníckom meste život zachraňujúci prístroj vozia v aute už dlhšiu dobu.

„AED má handlovská MsP vo výbave už od roku 2020, keď jej ho darovali 11 poslanci mestského zastupiteľstva. Za tri roky ho mestskí policajti použili viac ako desaťkrát. Pravidelne tiež absolvujú kurz prvej pomoci a sú riadne preškolení na prácu s AED," uviedla hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.

Operačné stredisko policajtov povolalo k viacerým zásahom, no v tomto prípade sa im podarilo pacienta nielen oživiť ale muž sa aj vrátil domov.

„Pre našu prácu je veľmi významné, keď sa nám podarí zachrániť ľudský život, pretože je to také nakopnutie pre celý tím mestskej polície,“ poukázala Chudá.