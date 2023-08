Lekár varuje pred stále obľúbenejšími domácimi pôrodmi: Záchranári čoraz častejšie zasahujú pri komplikáciách

Domáce pôrody ovplyvňuje aj internet.

HORNÁ NITRA. Zdravotní záchranári musia byť pri svojich výjazdoch pripravení na rôzne situácie. Srdcové ťažkosti, úrazy či kolapsy v poslednom čase čoraz častejšie dopĺňajú výjazdy k pôrodom.

Okrem neočakávaných situácii, že mamičky to jednoducho povedané do pôrodnice nestihnú, záchranárom stúpa počet výjazdov k plánovaným domácim pôrodom.

Poukázal na to odborný zástupca spoločnosti RZP Trenčín, dlhoročný lekár a záchranár, Milan Henčel. „Mamičky sa rozhodnú, že chcú mať svoju intimitu. Možno majú zlé skúsenosti z predošlého pôrodu v zdravotníckom zariadení,“ načrtol Henčel. Poukázal na to, že v takýchto prípadoch by rodička mala pri sebe mať pôrodnú asistentku, ktorých je však na Slovensku málo.

„Veľa ľudí si mýli pôrodné asistentky s dulami. Duly sú pomocníčky mamičiek, ktoré robia psychologickú podporu mamičkám a možno prvotnú starostlivosť o bábätko. Ako dojčiť a čo jesť,“ uviedol lekár.

Skonštatoval, že duly zväčša nie sú vyškolené zdravotníčky, ktoré by vedeli v prípade komplikácii pomôcť.

„Ak pôrod prebehne v poriadku, mamička je šťastná, bábätko zdravé. Nie je žiadna komplikácia. Mamičky to už zdieľajú na sociálnych sieťach, aké sú hrdinky a dostávajú kopec lajkov,“ načrtol Henčel.

Problém ale nastáva v prípade komplikácií. Rodičky ich volajú, ak sa situácia nevyvíja podľa predstáv. „Môže dôjsť k nepostupujúcemu pôrodu. Napríklad sa porodí hlavička a ďalej to už nepôjde. Odborne sa tomu hovorí dystokia ramienok. To sa stáva aj v zdravotníckom zariadení,“ načrtol záchranár.

Pripomenul však, že gynekológovia v zdravotníckom zariadení vedia s bábätkom manévrovať tak, aby sa pôrod úspešne zvládol. Ďalšou komplikáciou je napríklad zaškrtený pupočník, teda že bábätko musia odborníci rýchlo ošetriť.

„Môže sa stať, že sa bábätko po pôrode nenadýchne, čiže bude potrebovať resuscitáciu. Vie mamička resuscitovať novorodenca?“ zamýšľa sa lekár.

Pripomenul, že komplikácie môže mať aj ona sama. Napríklad nemusí odrodiť celú placentu a v tele jej zostanú nejaké zvyšky. „Maternica sa po pôrode nemusí stiahnuť tak, ako by sa mala. Môže nastať život ohrozujúce krvácanie,“ vymenoval odborník ďalšie komplikácie.

Komplikácie vedia v nemocnici zvládnuť lepšie

Zdôraznil, že nikoho nechce strašiť ani nič podobné. Ide ale o komplikácie, ktoré môžu reálne nastať a aj sa s nimi v praxi stretávajú. Potvrdil, že takéto problémy môžu nastať aj v zdravotníckych zariadeniach, no tam sú vyškolení pracovníci, ktorí to vedia zvládnuť. K dispozícii majú tiež prístroje, ktoré im pomáhajú.

„Sleduje sa činnosť srdca bábätka, činnosť kontrakcií. Ako náhle nastáva nejaká komplikácia, alarmuje sa tím,“ načrtol lekár. Následne už odborníci zvolia postup, ktorý je najlepší pre matku i dieťa.