Na osamelých seniorov dozerá inteligentná domáca asistentka. Môže im zachrániť život

Odpočúvania sa seniori báť nemusia.

HORNÁ NITRA. Niekoľko senzorov, pohybových čidiel, SOS tlačidlá a GPS tracker pre pohyb vo vonkajšom prostredí. Toto je súbor technológii, ktoré môžu zachrániť život osamelým seniorom, ktorí stále žijú vo svojom domácom prostredí. Ide o sociálnu službu Inteligentná domáca asistentka, ktorú spustil Trenčiansky samosprávny kraj.

„Princípom je monitorovanie pohybu a zotrvávania na určitom mieste v domácnosti. To znamená, že senzory sú rozmiestnené po základných miestnostiach v domácnosti a na základe toho, či osoba v miestnosti je alebo nie je, sa vyhodnocuje v súvislosti s jej dennou rutinou, či nedochádza k vybočeniu zo štandardu,“ vysvetlil konzultant projektu Roman Hlubina.

Ako vybočenie zo štandardu môže systém vyhodnotiť to, ak je senior dlhší čas v jednej miestnosti, pričom tam v danom čase zvyčajne dlho nebýva. Ak napríklad doma senior spadne, môže stlačiť SOS tlačidlo, ktoré privolá pomoc ihneď.

Keď ho však nemá po ruke, pomoc príde tiež, len o niečo neskôr. Stane sa tak na základe toho, že pohybové čidlá v domácnosti dlhšiu dobu nezaznamenajú pohyb seniora v čase, keď sa obvykle hýbe, a preto vyšle upozornenie poverenej osobe.

To znamená, že vopred vybraná osoba dostane upozornenie, že sa niečo deje. Notifikácia môže prísť príbuznému seniora, mestskej polícii či obci. Ide jednoducho o to, aby sa k seniorovi dostala pomoc, ak sa mu náhle zhorší zdravotní stav či nastanú iné komplikácie.

Projekt začala župa testovať na jeseň minulého roka vo ôsmych domácnostiach v Handlovej. „Monitoring v domácnostiach, spustený v rámci testovacej prevádzky, funguje bez problémov, spätná väzba od prijímateľov sociálnej služby je veľmi pozitívna,“ informovala Elena Nekorancová, vedúca oddelenia sociálnej pomoci TSK.

Už pri spustení projektu si ho pochvaľovali aj samotní seniori. Medzi nimi i Anna Zimanová. „Veľmi rada som do toho išla, vôbec ma to neobťažuje, ani ma to nezdržuje, ani to nevnímam,“ vysvetlila Zimanová.

Zdôraznila, že takto sa doma cíti oveľa bezpečnejšie. „Senzor mám v každej miestnosti. Tlačidlo na prvú pomoc mám na záchode a v kúpeľni. Keď opúšťam domácnosť, nosím si so sebou takú malú IDU do kabelky. V prípade, že by sa mi niečo stalo a nestíham vybrať telefón, stačí toto stlačiť,“ ukázala na nenápadné zariadenie.

V týchto dňoch už Inteligentnú domácu asistentku TSK ponúka naplno. „O sociálnu službu s využitím systému IDA môže požiadať každý osamelo žijúci občan s trvalým pobytom v Trenčianskom kraji, ktorý má o ňu záujem,“ uviedla Nekorancová.

Zdôraznila, že potrebu poskytovania tejto sociálnej služby však musí preukázať potvrdením od lekára. „Ide o osoby s rizikovým ochorením, ako je napríklad vysoký krvný tlak, diabetes mellitus, ale aj ďalšie ochorenia, pri ktorých môže dôjsť ku kolapsovému stavu a je potrebné včas zabezpečiť potrebnú pomoc,“ spresnila Nekorancová.

Toto potvrdenie žiadateľ predloží spolu so žiadosťou o zabezpečenie služby vybranému poskytovateľovi sociálnej služby, teda buď mestu či obci, alebo v prípade okresu Prievidza napríklad CSS Bôrik Nitrianske Pravno a PE-ES, n. o. Diviacka Nová ves.

Do projektu sa už totiž zapojili viaceré obce v okrese Prievidza, ak sa vaša obec ešte do projektu nezapojila, môžete kontaktovať priamo pracovníčky TSK, ktoré vás usmernia, čo treba urobiť. Kontakty nájdete na webe trenčianskej župy.

Pri inštalácii zariadenia vás aj poučia

Nasledovať bude menší úradnícky proces, ktorý zavŕši samotnou inštaláciou zariadenia. „Inštalácia v domácnosti záujemcu o sociálnu službu prebieha na základe vopred dohodnutého termínu stretnutia zo strany poskytovateľa sociálnej služby. Pri inštalácii je dôležitá prítomnosť samotného prijímateľa, dohliadajúcej osoby, zástupcu poskytovateľa sociálnej služby a technika, ktorý inštaláciu prevedie,“ opísala Nekorancová.