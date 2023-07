Bývalý funkcionár NAKA: Z kriminálnikov som strach nemal, obavu som mal z nečestných policajtov

Bývalý kriminalista Peter Chudý stál pri zrode NAKA, dnes píše krimi.

Bývalý kriminalista Peter Chudý, ktorý pôsobí pod pseudonymom Peter Šloser, pracoval tridsať rokov na vysokých policajných postoch. Vo svojich knihách popisuje príbehy z kriminálneho prostredia, ktorá zažil na vlastnej koži.

O boji s organizovaným zločinom, kriminálnikoch a skorumpovanom systéme, ktorý vládol na Slovensku, napísal už šesť kníh. Siedma je na ceste.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Riadili ste okresnú kriminálku v Prievidzi, neskôr ste pôsobili v mnohých útvaroch, kde ste bojovali proti organizovanému zločinu, stáli ste aj za založením policajného útvaru NAKA. Ako si spomínate na obdobie strávené v polícii?

Policajná práca bola môj celoživotný koníček. Nikdy som netušil, že budem policajt. Stal som sa ním vďaka môjmu strýkovi.

Táto práca ma neskutočne bavila, bez ohľadu na to, či som bol začínajúci policajt, ktorý šľape ulicu, ako sa to slangovo nazýva, alebo som pôsobil na okresnej kriminálke v Prievidzi a neskôr na prezidiálnych útvaroch.

Ak by sa v určitej dobe nestalo, že sa ma snažilo odstrániť najvyššie vedenie policajného zboru, tak by som nikdy nenapísal žiadnu knihu. A možno by som bol policajt ešte dodnes.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Žije na dedine a tvorí hudbu pre svetové filmy i seriály, spolupracuje aj s Hansom Zimmerom Čítajte

Neprišla vám táto práca nebezpečná? Nemali ste strach o seba, poprípade o blízkych?

Nikdy som nemal strach z kriminálnikov. Väčšiu obavu som mal z nečestných policajtov.

Už na okresnej kriminálke v Prievidzi som mal zlé skúsenosti s niektorými kolegami, ktorí zo strachu, že bude odhalená ich nelegálna činnosť, začali písať anonymné listy. Na Prezídiu Policajného zboru to bolo drsnejšie. Dá sa povedať, že tam to hrozilo aj väzením.

Hovorí sa, že by človek mal vedieť oddeliť prácu od súkromia. Je to možné v práci, kde bojujete s organizovaným zločinom?

Všetko sa dá, keď človek chce. Doma som nikdy nespomínal na akom prípade robili.

Moja rodina sa to dozvedala len z médií. Ak sa ma pýtali na konkrétnosti, odpovedal som, že všetko, čo potrebujú vedieť, sa dozvedia v novinách. Čo sa týka oddelenia myšlienkového, dá sa povedať, že dobrý policajt musí myslieť na svoju prácu stále. Ja som fungoval takým spôsobom, aj v čase osobného voľna som uvažoval nad služobnými povinnosťami z daného dňa a neustále som si písal poznámky.

V článku sa dozviete aj: či by sa Peter Chudý ešte niekedy vrátil do polície,

ako sa z kriminalistu stane spisovateľ,

či pridáva do svojich kníh fikciu,

prečo píše pod pseudonymom.

Keď som nemohol zaspať alebo som sa budil zo sna, do zošita vedľa postele som si zaznamenával, čo mám spraviť nasledujúci deň. Niektorí ľudia síce policajtom zazlievajú, že majú výsluhové dôchodky, no poznám niekoľkých, ktorí skončili ako psychiatrickí pacienti. Je to veľmi náročná práca na psychiku.

Zažili ste v tejto práci nejaké ťažké obdobie či demotiváciu?

Zažil som veľmi veľa demotivácie. Niektoré trvali aj mnoho rokov. Na tej práci som sa však vždy snažil hľadať niečo pekné. Rád som pomáhal mladším kolegom odhaliť páchateľa, ktorému chceli dokázať vinu.

Vrátili by ste sa ešte do polície, alebo vám viac vyhovuje pokojnejší život, ktorý máte teraz?

Nedávno som dostal ponuku na vysokú policajnú pozíciu. Isté politické subjekty mi ponúkli aj miesto na kandidátke do blížiacich sa predčasných volieb. Pretože som verný tomu, čo robím, a tridsať rokov som sa plne venoval policajnej práci, chcem ďalších tridsať rokov písať detektívky inšpirované skutočnosťou.

Ako sa stal z kriminalistu spisovateľ?

Nikdy som nechcel písať knihy. Okrem policajných správ, hlásení a analýz z policajných spisov som nikdy nič nenapísal. Došlo k tomu tak, že v roku 2017 bola na NAKA veľká reorganizácia.

Táto zmena prebieha takým spôsobom, že všetci funkcionári sa odvolajú, a následne sa ustanovia do iných funkcií. V rámci prípravného konania sa vykonávajú personálne pohovory, kde sa im ponúkne nové miesto. V tom čase som pôsobil na mieste zástupca riaditeľa národnej proti zločineckej jednotky NAKA. V rámci reorganizácie mi ponúkli funkciu riaditeľa špecializovaného útvaru, ktorý má na starosti ochranu svedkov. Pred ustanovením mi odrazu oznámili, že niekto na to miesto tlačí svojho človeka a personálnym rozkazom ma preložili na pozíciu radového policajta.

Zo dňa na deň som mal viac času, pretože predtým som býval v práci minimálne dvanásť hodín. Ako radový policajt som mal osemhodinový pracovný čas. Povedal som si, že skúsim voľný čas využiť a začal som písať.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Manželia sa venujú remeselnej tvorbe. Vladimír pletie pedigové výrobky, jeho manželka ich dekoruje Čítajte

Beriete vašu spisovateľskú prácu aj ako poslanie, že je potrebné čitateľom objasňovať, čo sa na Slovensku stalo, a malo to zostať utajené?

Na začiatku to nebolo žiadne poslanie. Neuvažoval som nad tým, že to, čo napíšem, ponúknem vydavateľstvu. Bolo to len využitie voľného času, taká zábavka. Potom ma to však začalo veľmi baviť.

Kedy ste sa rozhodli poslať váš prvý rukopis do vydavateľstva?

Nerozhodol som sa. Mám spolužiaka zo strednej školy z Topoľčian, ktorý je vyššie postavený kňaz. V roku 2018 sme chodili na večere do Bratislavy a spomenul som mu, že som napísal knihu. Presvedčil ma, aby som poslal rukopis do vydavateľstva. Na moje veľké prekvapenie mi po dvoch týždňoch odpovedali, že ich rukopis zaujal, mám ho dokončiť, keďže chýbal záver.

Vo vašich knihách odhaľujete rôzne zločiny, ktoré sa na Slovensku reálne stali. Neobávate sa, že by sa v postavách mohli nájsť určité osoby?

Od prvej knihy som sa nezameriaval na opisovanie konkrétnych osôb, ale na skorumpovaný systém, ktorý tu dlhé roky existoval, a vnímal som ho okolo seba. Knižní blogeri, ktorí píšu recenzie na moje knihy, tvrdia, že sa moje detektívky odlišujú od iných autorov tým, že opisujem reálne prostredie a zákulisie. V knihách nepíšem len o čestných policajtoch, ale aj o tých zlých a skorumpovaných.

V písaní vás inšpiruje len minulosť, teda príbehy, ktoré ste reálne v polícii zažili, alebo aj udalosti zo súčasnosti?

Tým, čo sa momentálne deje, sa neinšpirujem. Niektorí čitatelia ma navádzali, aby som napísal o konkrétnych veciach, ktoré sa udiali teraz. Nemôžem však preskočiť obdobie, pretože prehnitý systém tu bol dlhé roky a ja mám z toho obdobia veľa námetov.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Roky sa venovala spevu, uchvátilo ju aj maľovanie. Umenie je vo mne, tvrdí Božidara z Ráztočna Čítajte

Pridávate k príbehom aj niečo vlastné, napríklad fikciu?

Používam formulku, že to, čo opisujem v mojich knihách, sa odohralo na určitom mieste, v určitom čase a za istých okolností. Samozrejme, že som všetko nezažil len ja sám. Niektoré situácie a príbehy zažili moji kolegovia.

Čo sa týka fikcie z nepolicajného prostredia, aj tam často opisujem situácie, ktoré sa odohrali v istých rodinách. Samozrejme, ako aj v iných románoch, aj v mojich knihách som musel niečo dotvoriť.