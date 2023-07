Nad stavbou obchodného centra v Handlovej sa zosunul svah, evakuovali aj priľahlú bytovku

Ľudia nevedia, kedy sa budú môcť vrátiť.

HANDLOVÁ. V posledný júnový deň došlo vo večerných hodinách k zosuvu svahu nad stavbou pripravovaného obchodného centra na Okružnej ulici v Handlovej. K udalosti došlo zruba desať minút po pol ôsmej večer. Ako spočiatku informovala handlovská samospráva, došlo k čiastočnej deštrukcii stavebných konštrukcii zabezpečujúcich stabilitu svahu.

„Bola strašná rana, nevedeli sme, čo sa stalo. Všade bol prach. Tak sme vybehli a celé to bolo zosunuté. Nejakí chlapi tam boli zboku, ale našťastie sa asi nikomu nič nestalo,“ povedala Magdaléna, ktorá sa v čase udalosti nachádzala neďaleko daného miesta.

Hluk počuli ľudia vonku, ale aj v bytovkách. Ďalší obyvatelia mesta sa o situácii dozvedeli zo sociálnej siete a prišli sa pozrieť.

„Jedna pani hovorila, že išla do obchodu a všetko bolo v poriadku. A keď sa vracala, bola prekvapená, čo sa to tu stalo. Bola to chvíľočka,“ uviedol Zdenko Janov, ktorý sa tiež na situáciu po zosuve pozeral.

„Bola tu sanitka, ale pravdepodobne odišla naprázdno, tak sa zrejme nikomu nič nestalo,“ skonštatoval Janov.