Žije na dedine a tvorí hudbu pre svetové filmy i seriály, spolupracuje aj s Hansom Zimmerom

Len 23-ročný Filip Olejka prerazil do svetovej hudobnej brandže.

KAMENEC POD VTÁČNIKOM. Len 23-ročný Filip Olejka sa venuje tvoreniu hudby od dvanástich rokov. Vďaka jeho vytrvalej práci zaujal aj zahraničné štúdiá a prerazil do celosvetovej hudobnej brandže. Filipov hudobný rukopis môžete počuť v mnohých projektoch zahraničnej, ale aj slovenskej filmovej a seriálovej produkcie.

Preraziť v zahraničnej hudobnej brandži nie je jednoduché. Ako sa podarilo mladému skladateľovi z Kamenca pod Vtáčnikom?

Vytrvalosť hrá veľmi veľkú rolu. Človek musí byť trpezlivý. Mne trvalo päť rokov, kým som sa dostal do zahraničných štúdií. Medzitým bolo mnoho pádov. Písal som milióny mailov do rôznych štúdií, kde ma nezobrali. Človek musí vytrvať, mať vieru, že to vyjde, a musí sa tomu naplno venovať. Potrebný je aj talent, ale viera a vytrvalosť sú najdôležitejšie, ak chce človek uspieť.

Ako ste sa dopracovali k tvoreniu a aranžovaniu skladieb do filmov a seriálov?

Už počas základnej školy som navštevoval ZUŠ Nováky. Tvorbe a aranžovaniu hudby do filmov, seriálov, hier a televízie sa venujem od roku 2012. Prvé projekty prišli v roku 2014. Posledné tri roky som vypomáhal známemu zahraničnému skladateľovi Lornovi Balfovi pri jeho projektoch, seriáloch, hrách a filmoch pre streamovacie platformy, akými sú napríklad Netflix, Amazon Prime alebo Disney +. Ale hudbe som sa venoval už aj predtým, hlavne kvôli bratovi, ktorý mi ju predstavil.

Brat začal počúvať hudbu, keď som mal asi osem rokov. Keď sme boli v jednej miestnosti a počul som nejaké skladby, zaujalo ma to. Povedal som si, že by bolo zaujímavé tvoriť aj niečo vlastné. Začali sme sa o to viac zaujímať, aké sú programy, v ktorých sa dá skladať. Postupne som sa v týchto programoch učil pracovať, dával som si to dohromady. Keď som mal dvanásť rokov, publikoval som svoju prvú hudbu na internete.

V rozhovore sa dozviete aj: akým spôsobom Filip tvorí hudbu,

ako vzniká tvorba soundtrackov k filmom, seriálom a hrám,

koľko trvá práca na jednom projekte,

či sa Filip pozná sa so skladateľmi Hansom Zimmerom a Lornom Balfom aj osobne,

na čom momentálne pracuje a kde sa vidí v budúcnosti.

Vďaka tomu, že ste vašu tvorbu publikovali na webe, sa o vás dozvedeli aj zahraničné štúdiá, pre ktoré teraz pracujete?

Väčšina projektov, na ktorých som robil ako sólo skladateľ, si ma našli na internete. Čo sa týka štúdia skladateľa Hansa Zimmera, pre ktoré teraz pracujem, sem som musel poslať prihlášku. Pamätám si, že som ich prvýkrát kontaktoval už v roku 2015. Vtedy som sa spoznal aj s ďalším spoluzakladateľom štúdia, Lornom Balfom, ktorý je známy z filmov ako Mission: Impossible alebo Black Adam.

Nasledujúcich päť rokov som bol s týmto skladateľom v kontakte, informoval som sa, ako to v štúdiu prebieha. V roku 2020 mi napísal, či by som sa nechcel pridať do jeho hudobného tímu. Odvtedy som do toho šiel naplno, pretože predtým som robil len na menších projektoch, ktoré mi zarobili pár eur.

Hudbu tvoríte len prostredníctvom počítača a programov?

Áno. V prípade, ak potrebujem niečo nahrať, tak kontaktujem niektorého z hudobníkov, ktorý to urobí doma alebo v štúdiu. Tento proces sa zmenil hlavne v období covidu, odkedy môžeme pracovať aj z domu a nemusíme nikam cestovať. Momentálne tvorím vo svojom štúdiu, ktoré mám v Kamenci pod Vtáčnikom.

Premýšľal som aj nad tým, že by som sa presťahoval do väčšieho mesta, no v Kamenci mám zázemie, rodinu, kamarátov, a tak som si povedal, že tu ešte zostanem. Zaujímavé na tom je, že keď som začínal v štúdiu pred troma rokmi, mali sme len tri základne – jednu v Los Angeles, druhú v Londýne a tretiu v Kamenci pod Vtáčnikom.

Popísali by ste, ako vzniká tvorba soundtrackov k filmom, seriálom a hrám?