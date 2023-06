Majú vedomosti aj prax. Na hornej Nitre dokončili duálne vzdelávanie ďalší žiaci

Do systému sa zapojí ďalšia škola.

HORNÁ NITRA. Duálne vzdelávanie na hornej Nitre zožalo ďalší úspech. Dokončila ho v poradí už tretia várka žiakov dvoch stredných škôl. Okrem klasického vyučovania v škole sa učili aj vo vybranej firme, kde počas štúdia naberali aj praktické skúsenosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Systém duálneho vzdelávania spočíva v tom, že spoločnosť uzavrie dohodu s vybranou školou. Jej žiaci okrem teoretickej výučby budú počas školy získavať aj praktické skúsenosti priamo vo firme.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Deti chceme učiť realitu a pravdu, hovorí riaditeľka školy, ktorá bude testovať nový vzdelávací program Čítajte

Jednou z takýchto spoločností je aj Brose Prievidza. Tam si začiatkom týždňa prevzalo 15 žiakov z dvoch stredných škôl certifikáty o absolvovaní duálneho vzdelávania.

Ako skonštatoval Nelson Ďuriš zo Strednej odbornej školy v Prievidzi, z odboru mechanik strojov a zariadení, takéto vzdelávanie malo množstvo výhod.

V článku sa dozviete aj: Aké výhody vnímajú študenti duálneho vzdelávania,

čo je prínosom pre samotné firmy,

ktorá ďalšia škola v regióne sa zrejme zapojí do duálneho vzdelávania s Brose,

ako plánuje župa rozvíjať stredné odborné školstvo.

„Hlavne získanie praxe v odbore, ktorý študujem. Keby idem na inú strednú školu, tam mám iba teoretické znalosti. Teraz som plnohodnotný človek, ktorý vie fyzicky vykonávať činnosť, ktorú študoval,“ skonštatoval Ďuriš. On sám by rád pracoval v tomto smere, ktorý vyštudoval. V lete by chcel nastúpiť do práce.