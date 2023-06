Problémového medveďa v Kľačne usmrtili, ohrozoval bezpečnosť ľudí a zabíjal hospodárske zvieratá

Medveď v obci vyčíňal aj cez víkend.

KĽAČNO. V noci z pondelka (12.6.) na utorok zásahový tím pre medveďa hnedého usmrtil medveďa, ktorý vyčíňal v obci Kľačno v okrese Prievidza. Potvrdila to manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková. „Medveď svojím správaním a častými návštevami obce a okolia ohrozoval bezpečnosť obyvateľov a spôsoboval škody na majetku,“ vysvetlila Bocková.

Spresnila, že zásahový tím tohto jedinca dlhšie sledoval. Monitorovali jeho pohyb aj správanie. Medveď spôsoboval škody na hospodárskych zvieratách v areáli miestnej farmy. „Približne šesťročná samica s hmotnosťou do sto kilogramov sa pohybovala v blízkosti ľudských obydlí. Zozbierané údaje Zásahovým tímom ŠOP SR svedčia o rýchlo postupujúcej strate plachosti a nízkej senzitivite na plašenie,“ vysvetlila Bocková.

Skonštatovala, že problémové medvede sa najskôr zásahový tím snaží vyriešiť takzvanou averznou terapiou, v tomto prípade išlo konkrétne o plašenie. Cieľom tohto snaženia je to, aby medvede znovu získali svoju plachosť, zásahový tým to dosahuje negatívnymi stimulmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Medveďov v Kľačne obyvatelia riešia denne, problémového jedinca plánuje zásahový tím eliminovať Čítajte

„Všetky použité metódy však u predmetného jedinca boli neúčinné. Jeho správanie bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetných lokalitách,“ uviedla Bocková.

V článku sa dozviete aj: prečo musel zásahový tím medveďa usmrtiť,

ako sa pravdepodobne víkendová udalosť v Kľačne stala,

z ktorých lokalít v okrese Prievidza v posledných dňoch hlásili výskyt medveďa,

Zároveň poukázala na to, že tohto konkrétneho medveďa nebolo možné umiestniť do odchovného zariadenia, pretože išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.