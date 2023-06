Handlovský hromozvod prievidzského futbalu: Do piatich rokov môžeme byť v druhej lige

Na čele klubu stojí Róbert Šuník od roku 2011.

Vybral sa tŕnistou cestou a častokrát si na adresu futbalu v meste vypočuje či odžije svoje. „Ale s tým som do toho išiel, zhodnotí ma história,“ hovorí Róbert Šuník.

Prievidžania majú vo vrecku postup do štvrtej ligy, tým však ich púť skončiť nemusí. Prvý muž Baníku má totiž smelé plány podporené reálnymi krokmi.

Ako by ste zhodnotili túto sezónu?

Pre Baník je zlomová z viacerých dôvodov. Urobili sme právne-organizačnú zmenu a stali sa eseročkou. Výhľadovo z nej chceme do piatich rokov urobiť akciovú spoločnosť.

Päťročné obdobie nám bude slúžiť na to, aby sme získali ďalších stabilných partnerov do klubu. Momentálne máme sedem partnerov, ktorý by sa v budúcnosti mali stať akcionármi.

Nebudem hovoriť všetky mená, ale môžem prezradiť, že jedným z nich bude Dávid Hancko. Oslovili sme aj Juraja Kucku a plánujem osloviť aj ďalších odchovancov.

EŠTE SA DOČÍTATE: Prečo je podľa Šuníka druhá liga v Prievidzi reálna,

prečo sa vyššia súťaž v meste nehráva už teraz,

či skúšali do Prievidze zlanáriť Martina Škrtela,

ako Šuník spätne hodnotí fúziu s Handlovou,

prečo nepredal klub Talianom ani Čechom,

o blížiacej sa futbalovej exhibícii v Prievidzi.

Po športovej stránke, čo sa týka mládeže, sme stabilným klubom, ktorý vychováva hráčov pre akadémie a tým pádom pre reprezentácie. Dnes máme v akadémiách 36 hráčov a z nich 15 reprezentantov, čo má na Slovensku asi málokto.