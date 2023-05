FOTO: Policajti, ozbrojené a záchranné zložky prilákali na prievidzské letisko tisícky ľudí

Prinášame vám reportáž a veľkú fotogalériu z vydareného podujatia.

PRIEVIDZA. Deti i dospelí z celého regiónu, dokonca i celého Slovenska, si v sobotu užili parádny deň. Na Prievidzskom letisku organizátori MY Noviny, Brose Prievidza, CVČ Prievidza, Aeroklub Prievidza a Salute sport team pripravili Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami.

„Sme veľmi radi, že po škaredom týždni nám na akciu vyšlo krásne počasie. Chlapci z Aeroklubu Prievidza ho opäť vybavili, a tak bolo slnečno a teplo. Všetky zložky nám ukázali svoju parádnu techniku a niektoré pripravili zaujímavé a miestami dramatické ukážky,“ povedala po podujatí Ingrid Balažková z prievidzskej redakcie MY Novín.

Ako už názov hovorí, na prievidzskom letisku sa predstavili rôzne zložky integrovaného záchranného systému ale aj ministerstvo obrany.

Nové auto aj promile okuliare

„Dnes sme sa tu predstavili s policajtmi odboru poriadkovej polície, ktorí predviedli auto v nových farbách. Máme tu aj policajnú motorku dopravnej polície,“ načrtla Daniela Preťová, preventiska Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi. Deti zaujalo aj policajné auto v civile, ktoré mnohí prezývajú kobra. Okrem techniky pripravili policajti pre deti aj rôzne aktivity.

Ukázali im ich zbrane, protiúderový komplet s nepriestrelnou vestou a deti si mohli vyskúšať aj odoberanie odtlačkov prstov. Veľký záujem bolo o vyskúšanie promile okuliarov. „Tie simulujú stav pod vplyvom alkoholu. Ľudia tak majú znížené videnie, dvojité videnie, horšie sa im orientuje v priestore. Ako keby boli pod vplyvom alkoholu,“ opísala Preťová.

Keď si deti okuliare vyskúšali, policajti im vysvetlili, čo sa vlastne s nimi dialo a že mnohí ľudia v takomto stave sadajú za volant. Povedali im o rizikách, ktoré takéto nezodpovedné správanie môže priniesť. Niektoré deti preto policajtom sľúbili, že nikdy nebudú piť alkohol. „Veľmi nás potešil aj záujem dospelých o vyskúšanie promile okuliarov,“ podotkla Preťová.

Policajti z prievidzského oddelenia služobnej kynológie pre deti pripravili aj dynamickú ukážku. Ukázali im napríklad to, ako vedia psy pomôcť pri vytiahnutí páchateľa z auta, ak odmieta opustiť vozidlo. Okrem prievidzských policajtov sa na podujatí predstavilo aj Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne. Svoje vozidlo a výstroj deťom ukázali policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky.

Zachraňovali osobu zakliesnenú v aute

S parádnou technikou prišla aj jednotka z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Konkrétne išlo o vozidlá MB Atego, ktoré hasiči používajú ako prvovýjazdové vozidlo pri požiaroch, vozidlo Scania, čo je vyslobodzovacia technika s hydraulickou rukou a do tretice to bolo vozidlo Iveco Magirus Multistar. To je multifunkčné vozidlo, ktoré slúži na záchranu osôb alebo hasenie z výšok. Hasiči si pre deti pripravili dve dynamické ukážky. „Ukážka bola zameraná na záchranu osoby pri dopravnej nehode. Zakliesnená osoba bola v aute a bol u nej predpoklad, že má zranenú chrbticu,“ opísal Štefan Bielik, veliteľ čaty z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Hasiči tak prišli k autu, vykonali prieskum a osobu museli z auta vyslobodiť pomocou hydraulického náradia. Poskytli jej predlekársku pomoc a odovzdali ju zdravotným záchranárom. „V druhej ukážke sme auto zapálili a následne ho uhasili. Najskôr sme použili vodný prúd a následne sme divákom ukázali, ako sa hasí za pomoci peny,“ uviedol Bielik.

Eskortu prepadli, tá si však poradila

Deti zaujali aj vozidlá Zboru väzenskej a justičnej stráže. „Konkrétne sme príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave. V rámci statických ukážok máme vystavenú svoju výzbroj a výstroj, ktorú naši príslušníci v rámci výkonu služby používajú,“ priblížil Milan Dávid, vedúci oddelenia ochrany Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave.

Táto zložka tiež predstavila svoje vozidlá, ako osobné auto, dodávku i eskortný autobus. Pripravili aj dynamické ukážky. „Verejnosti sme ukázali časť eskorty za zvýšených bezpečnostných opatrení. Ako mali návštevníci možnosť vidieť, naši príslušníci tieto eskorty vykonávajú v kuklách vyzbrojení výzbrojou. Majú ťažké zbrane, ľahké zbrane, nepriestrelné vesty,“ opísal Dávid.

Deti mohli vidieť aj prepad eskorty. Išlo o to, že páchateľ prepadol eskortu, ktorá prevážala človeka na súdne pojednávanie. „Naši príslušníci sa snažili tento prepad odvrátiť. Došlo tam aj k streľbe, použitiu služobného psa a k použitiu donucovacích prostriedkov,“ ozrejmil Dávid. Ich druhá ukážka bola napadnutie príslušníkov, ktorí na obranu použili služobného psa. Páchateľa zadržali a predviedli.

Ministerstvo obrany s viacerými zložkami

Na rôznych miestach v areáli letiska boli ľudia z ministerstva obrany. „Konkrétne sekcia ľudských zdrojov dnes na pokyn riaditeľa sekcie vyslala na toto krásne podujatie profesionálnych vojakov zo 43. Zásobovacej základne Zemianske Kostoľany. Sú tu takisto príslušníci regrutačného strediska Trenčín, vojenská polícia Topoľčany a Múzeum SNP z Banskej Bystrice,“ vymenoval Karol Brehovský z ministerstva obrany. Všetky zložky pre deti pripravili zaujímavé aktivity a záujemcovia si mohli prezrieť aj techniku Landrover Defendet a dva kusy Tatry 815, konkrétne CAS 18 a ÚDS 214.

V neposlednom rade mali zastúpenie aj zdravotní záchranári. Svoje sanitky a vybavenie prítomným ukázali zdravotní záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Vozidlá aj techniku deťom predviedli aj banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi.

Bohatá tombola

Pomyselnou čerešničkou na torte bolo losovanie tomboly. Vďaka našim partnerom si aj tentoraz deti odnášali hodnotné ceny. Od tašiek plných darčekov, cez zmrzlinovú tortu, vstupenky do zoo, knižky, kolobežky, bicykel, krásne lego, poukážok na laser game, stoličku, športové potreby, hračky, darčekový kôš i vitamíny.

No hlavnou cenou bol parádny víkendový rodinný pobyt pre dvoch dospelých a dve deti s polpenziou a neobmedzeným wellnes vo Wellnes hoteli Borovica Štrbské pleso v hodnote tisíc eur. Ten si užije rodina pani Moniky. „Som spokojná, veľmi, teším sa. S manželom aj deťmi si to užijeme,“ povedala Monika. Keď sa zapájala do tomboly, ani nedúfala, že si domov odnesie hlavnú výhru. O to viac sa na ňu teší a začína premýšľať nad termínom, kedy si relax na Štrbskom Plese užijú.

Organizátori sa tešili z účasti

Sobotné podujatie bolo dôkazom, že mesiace snahy a príprav stoja za to. Organizátori podujatia sa z výsledku tešili. „Bolo to super, vyšlo nám počasie, čo prilákalo veľa ľudí. Z môjho pohľadu to dopadlo na výbornú,“ povedal Roman Leporis, prezident združenia Aeroklub Prievidza.

Pripomenul, že prevádzka letiska čiastočne fungovala. Ľudia tak mohli vidieť odlietavanie lietadiel i zoskoky parašutistov. Prievidzský aeroklub venoval aj zaujímavú cenu do tomboly. „Ide o pätnásťminútový pozorovací let motorovým lietadlom nad Prievidzou a Bojnicami,“ poukázal Leporis.

„Akcia dopadla úžasne. Ja som veľmi spokojný,“ skonštatoval Dárius Štrba, riaditeľ Centra voľného času Prievidza. „Vystupovali deti z Centra voľného času, napríklad naše mažoretky. V programe sa predstavili aj tanečníci zo Xoany či Fantastic Elka. Pri podujatí pomáhali aj naši dobrovoľníci,“ uviedol Štrba. Do programu sa zapojil aj on sám. Tentoraz to však nebolo tancom, tak ako po minulé roky, ale zaspieval známe piesne s vlastným textom.

„Táto akcia sa vynikajúco vydarila. Myslíme si, že to bolo ešte lepšie ako minulý rok. Vlani bol nultý ročník a tento rok sme to odpálili naplno. Určite v tom chceme pokračovať. Z hľadiska Brose by sme sa do tejto akcie radi zapojili v oveľa väčšej miere, pretože vidíme, že to má obrovský zmysel,“ povedal Peter Hupka, asistent riaditeľa spoločnosti Brose Prievidza.

„Chceli by sme sa poďakovať našim spoluorganizátorom, partnerom a v neposlednom rade Vám, návštevníkom. Bol to krásny deň, ktorý sme si naplno užili,“ dodala Ingrid Balažková.