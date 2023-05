Mám čo vracať prírode, hovorí bývalý baník. Po rekvalifikácii sa z neho stal záhradník

Milan Geleta rekvalifikáciu odporúča, z novej práce je nadšený.

HANDLOVÁ. Milan Geleta odpracoval v Bani Handlová dvadsaťosem rokov. Robil na banskej doprave, čo bola prevádzka, ktorá zabezpečovala dopravu ľudí, materiálov a iných vecí do podzemia.

Baňa Handlová ukončila svoju prevádzku v septembri v roku 2021, čo ovplyvnilo aj stav zamestnancov. Celkovo 366 pracovníkov sa mohlo rozhodnúť , či skončia pracovný pomer, alebo nastúpia na rekvalifikáciu. Milan Geleta sa rozhodol rekvalifikovať.

Keď sme začiatkom vlaňajšieho roku pripravovali reportáž o rekvalifikáciách, bol jedným z baníkov, ktorí boli na aktivite v elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novákoch. Vtedy nám povedal, žeby rád robil záhradníka.

Rekvalifikoval a v súčasnosti skutočne pracuje v handlovskej spoločnosti ako záhradník. „Príroda, stromy, kvety, to ma jednoducho ťahalo odjakživa. Bolo to pre mňa niečo, kde som sa cítil, ako ryba vo vode. Stále ma to priťahovalo viac a viac,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Geleta.

V handlovskej bani odpracoval takmer tri desiatky rokov. „V bani to bolo také, že sme na seba boli naučení. Boli sme ako rodina. Už sme vedeli, čo má kto robiť,“ zaspomínal na ešte nedávnu dobu.

Niekoľkokrát zdôraznil, že s kolegami mali výborné vzťahy a mohli sa na seba spoľahnúť. Na novú prácu si musel postupne zvyknúť. „Dlhé roky som fáral na zmeny. Teraz vstávam len ráno,“ načrtol jednu zo zmien. Prechod z dlhoročného zamestnania do nového bral ako novú etapu života.

„Vedel som, že baňa končí. Že už je hrubá čiara a musím začať od začiatku. Chcel som robiť niečo, čo ma v živote napĺňa. Tak som sa rozhodol pre toto,“ ozrejmil záhradník. Nájsť si počas rekvalifikácie vhodný kurz však nebolo jednoduché.

Vedel, čomu sa chce venovať, no školenia na záhradníka nie sú úplne bežné. „Aj samotná tútorka povedala, že mala čo robiť, aby ten kurz našla. Volalo sa to škola permakultúry. Bolo to niečo iné, než som si predstavoval, ale bolo to kopec nových informácii,“ spomenul Geleta.

Novú prácu hľadal aktívne