Vieme, s čím sa predstavia záchranné zložky na veľkom Dni detí na letisku

Podujatie obohatia aj príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave. Tí predvedú tri svoje služobné vozidlá. Jedno bude osobné vozidlo, ďalšie bude dodávka – Caravella a chýbať nebude ani eskortný autobus.

PRIEVIDZA. Už najbližšiu sobotu 20. mája sa o 11:00 začne na letisku v Prievidzi veľká akcia. Deti tam oslávia svoj deň s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami. Niekoľkomesačné prípravy finišujú a organizátori MY noviny, Brose Prievidza, CVČ Prievidza, Aeroklub Prievidza a Salute sport team dolaďujú posledné detaily.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ingrid Balažková z MY novín denne komunikuje so všetkými zložkami a pripravuje celý program. Napríklad, policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi sa v ňom predstavia aj s policajným autom v novom dizajne. Okrem neho to bude aj policajné auto v civile, ktoré mnohí prezývajú kobra. Lákavá bude aj policajná motorka. Deti si budú môcť pozrieť policajné zbrane, putá, proti-úderový komplet a vyhotoviť si budú môcť aj odtlačky prstov. Kynológovia z oddelenia služobnej kynológie okrem predvedenia svojich vozidiel pripravia aj dynamickú ukážku.

Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi predstavia svoju techniku, ktorú pri zásahoch používajú najčastejšie. Prievidzskí hasiči zároveň pre deti vo vyhradenom priestore urobia aj dve dynamické ukážky.

Podujatie obohatia aj príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave. Tí predvedú tri svoje služobné vozidlá. Jedno bude osobné vozidlo, ďalšie bude dodávka – Caravella a chýbať nebude ani eskortný autobus. Títo príslušníci tiež predvedú dynamickú ukážku, konkrétne zaistenie páchateľa, eskortu páchateľa a ukážky sebaobrany a použitie služobného psa.

Svoju účasť na podujatí tiež potvrdili banskí záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi, zdravotní záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, aj zložky ozbrojených síl, spomedzi ktorých môžeme spomenúť vojenskú políciu či vojakov zo Zemianskych Kostolian a aktivity pripravia aj pracovníci Múzea SNP z Banskej Bystrice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Deti svoj deň oslávia v Prievidzi s hasičmi, policajtmi, záchranármi i vojakmi Čítajte

Na podujatí bude pripravený aj zaujímavý sprievodný program a lákavá tombola. Vyhrať v nej budete môcť elektroniku, hračky či rôzne zážitky. Lístky do tomboly nájdete už v aktuálnom vydaní MY novín. Doručiť ich môžete priamo do redakcie MY novín na Ulici Falešníka 6 v Prievidzi (budova Galérie Jabloň) osobne alebo poštou.

Priniesť ich, samozrejme, môžete aj priamo na podujatie, kde ich stačí odovzdať do urny v našom novinovom stánku. Tam si noviny s lístkami budete môcť zakúpiť tiež a rovnako budú pripravené aj bonusové tombolové lístky, ktoré na mieste získate za predplatné MY novín. Tešíme sa na vás už 20. mája 2023 od 11:00 na letisku v Prievidzi.