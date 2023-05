Deti chceme učiť realitu a pravdu, hovorí riaditeľka školy, ktorá bude testovať nový vzdelávací program

Do testovania sa zapojila aj škola v Nitrianskych Sučanoch

NITRIANSKE SUČANY. Do testovania nového štátneho vzdelávacieho programu sa zapojila aj Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany. Aj jej vedenie vníma potrebu zmeny v systéme vzdelávania.

Nový Štátny vzdelávací program Slovensko plánuje zaviesť nový Štátny vzdelávací program pre základné školy. Ako uviedlo ministerstvo školstva, jeho cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov a žiačky. Od septembra chcelo nový systém testovať 98 škôl. Ministerstvo vybralo štyridsiatku z nich. Sú medzi nimi aj dve z okresu Prievidza. Tie budú od septembra učiť po novom.

Deti chcú naučiť viac prežívať než memorovať, ale aj odstrániť mýty, že žiaci dnešnej doby sú digitálne zruční. Viac v rozhovore povedala riaditeľka školy v Nitrianskych Sučanoch Terézia Kovalíčeková.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa do testovania nového programu?

Všetci cítime potrebu zmeny vo vyučovaní, a keďže môžeme aj my priamo prispieť k jej realizácii a forme, radi sme sa zapojili do výzvy.

Cítili sme potrebu pomôcť ľuďom, ktorí pre túto zmenu obetovali nemalé úsilie, ako aj vnútornú potrebu byť súčasťou veľkého procesu. Ako neplnoorganizovaná škola cítime často diskrimináciu podmienok, ktoré sú poskytnuté skôr väčším školám.

Preto prirodzene reagujeme na výzvu a veríme, že dokážeme pomôcť pri formovaní nového kurikula, pomôcť pri implementovaní a overovaní nového obsahu vzdelávania a nie len kritizovať, čo všetko je zlé.

Skrátka hľadať spôsoby ako sa pomôcť našim deťom dá, namiesto ako hľadať dôvody, prečo sa zmena uskutočniť nedá.

Ako sa na tento krok pripravujete?

Aplikovať zmeny v praxi nie je jednoduché, a preto nás teší avizovaná podpora zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže i Regionálneho centra podpory učiteľov.