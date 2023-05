Veľká akcia na letisku už o dva týždne. Na aké zložky sa deti môžu tešiť?

Malí aj veľkí sa môžu tešiť na prezentáciu rôznych druhov záchranárskej techniky.

PRIEVIDZA. Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami sa nezadržateľne blíži. Uvidíme sa už o dva týždne, v sobotu 20.mája o 11:00 na letisku v Prievidzi. Organizátori MY Noviny, Brose Prievidza, CVČ Prievidza a Aeroklub Prievidza už dlhé mesiace pracujú na príprave podujatia.

Malí aj veľkí sa môžu tešiť na prezentáciu rôznych druhov záchranárskej techniky. Svoju účasť na tomto veľkolepom dni potvrdili hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, policajti z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi, zdravotní záchranári zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, príslušníci z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Ilave aj zložky ozbrojených síl, spomedzi ktorých môžeme spomenúť vojenskú políciu či vojakov zo Zemianskych Kostolian.

„Niektoré zložky budú mať pripravené statické ukážky. Záujemcovia si budú môcť pozrieť ich techniku zvonku aj zvnútra. Už teraz však môžem povedať, že prievidzskí policajní kynológovia aj prievidzskí hasiči predvedú aj dynamickú ukážku zo svojej práce,“ načrtla Ingrid Balažková z prievidzskej redakcie MY Novín.

Okrem samotných zložiek sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program. O ten sa postará Centrum voľného času Prievidza, ktoré už teraz pripravuje svoje vystúpenia.

Organizátori tiež pripravujú aj bohatú tombolu. Vyhrať v nej budete môcť elektroniku, hračky, či rôzne zážitky. Lístky do tomboly nájdete už v aktuálnom vydaní MY novín. Doručiť ich môžete priamo do redakcie MY novín na Ulici Falešníka 6 v Prievidzi (budova Galérie Jabloň) osobne alebo poštou.

Priniesť ich, samozrejme, môžete aj priamo na podujatie, kde ich stačí odovzdať do urny v našom novinovom stánku. Tam si noviny s lístkami budete môcť zakúpiť tiež a rovnako budú pripravené aj bonusové tombolové lístky, ktoré na mieste získate za predplatné MY novín.

Tešíme sa na vás už 20. mája 2023 od 11:00 na letisku v Prievidzi.