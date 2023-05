Na takúto situáciu sa nedá pripraviť, hovorí veliteľ zdravotníkov pri nešťastí v Novákoch

Pri udalosti sa zranilo deväť ľudí.

NOVÁKY. V bani Nováky sa v stredu 26. apríla podvečer stala mimoriadna udalosť. Podľa doposiaľ zistených informácií došlo na mieste k náhlemu a nečakanému vyhoreniu metánu.

Pri udalosti sa zranilo deväť ľudí. V podzemí podali postihnutým pomoc banskí záchranári s ich lekárom. Keď vyšli na povrch, čakali ich zdravotní záchranári. Keďže išlo o udalosť s hromadným postihnutím osôb, riadenie záchranných prác prevzal záchranár, ktorý bol prvý na mieste.

Bol to lekár záchrannej zdravotnej služby Ivan Majling z posádky Rýchlej lekárskej pomoci Nováky, ktorý je zároveň členom Spoločnosti urgentnej medicíny. V stredu mal úlohu veliteľa záchranného zásahu. Ako to celé prebiehalo, opísal v rozhovore.

Ako ste sa o nešťastí v bani dozvedeli?

V stredu 26. 4. krátko po piatej sme sa ako posádka rýchlej lekárskej pomoci nachádzali na čerpacej stanici v Novákoch. Vtedy nám prišla od krajského operačného strediska v Trenčíne informácia, že v Bani Nováky došlo k výbuchu metánu. Prvá informácia hovorila o výbuchu. A že na mieste sa nachádzajú tri až štyri osoby s neznámym rozsahom poranení. A keďže sa nachádzajú v podzemí, čas od prijatia výzvy po ich vyprostenie sa odhaduje na tridsať minút.

Táto výzva bola súčasne odoslaná aj našej posádke RZP v Nitrianskom Rudne. Bola aktivovaná aj posádka Leteckej záchrannej služby v Banskej Bystrici.

Náš reakčný čas bol okamžitý a na miesto v Novákoch sme sa dostavili štyri minúty po prijatí výzvy. V čase nášho príchodu boli na povrchu pri východe zo štôlne zamestnanci baní, ktorí mali, tak ako my, nepresné informácie. Hovorilo sa, že vyprostenie možno bude až o hodinu.

Takže sme si začali robiť obhliadku, kde by sa dalo zriadiť miesto na ošetrovanie, takzvané hniezdo záchrany. V danej chvíli sme nečakali, že rozsah tohto nešťastia bude taký, ako v skutočnosti bol.

Po krátkom čase, neviem to presne, ale zrejme do nejakých dvadsať minút, prišla informácia, že k nešťastiu došlo v najbližšom možnom mieste v bani a onedlho by mali prísť prví zranení.