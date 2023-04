Riaditeľ banskej záchranky: Prístroje v bani boli funkčné, išlo o jednorázovú udalosť

Do podzemia ráno sfárala komisia banského úradu.

Správu budeme aktualizovať.

NOVÁKY. V stredu podvečer došlo k mimoriadnej udalosti v Bani Nováky. Aj keď prvotné informácie hovorili o výbuchu plynu, v bani zrejme došlo k náhlemu a nečakanému vyhoreniu metánu.

Požiar sa po vzplanutí plynu podarilo uhasiť ešte v stredu večer. Zároveň sa včera večer vystriedali banskí záchranári, v noci a dnes ráno tak fárala druhá zmena. „Nočnej zmene sa podarilo odvetrať priestory, ktoré boli ešte zaplynované. Čiže ráno bola situácia na pracovisku bezpečná,“ uviedol vo štvrtok dopoludnia riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi Stanislav Paulík.

O ôsmej hodine ráno preto do podzemia sfárala komisia Obvodného banského úradu. „Komisia rozhodne o tom, či bude pracovisko spustené do prevádzky alebo nie,“ ozrejmil Paulík. Až po súhlase komisie bude môcť byť obsadené pracovisko, kde k vzplanutiu plynu došlo. „Bude obsadené so stálym technickým dozorom a so zvýšenou opatrnosťou. Momentálne je to pracovisko bez metánu, je čisté,“ priblížil aktuálnu situáciu Paulík.

Metán je plyn bez zápachu a farby. Baníci ho preto bez prístrojov nevedia rozoznať. V podzemí sa tak používajú prístroje, ktoré merajú jeho koncentráciu. Mnohý ľudia z radu verejnosti sa pýtali, či situácii tieto prístroje nemohli zabrániť. Paulík skonštatoval, že prístroje boli funkčné.

„Robia kontinuálny monitoring. Jeho výsledky vidí výrobný dispečer. Pokiaľ je prekročená nejaká medza, automaticky mu to signalizuje. Dispečer na Hlavnej banskej záchrannej stanici vidí, že prístroje z tohto pohľadu boli funkčné. Aj na monitoroch je vidieť, že to bola jednorázová udalosť,“ ozrejmil Paulík.

