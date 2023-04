Deti svoj deň oslávia v Prievidzi s hasičmi, policajtmi, záchranármi i vojakmi

Organizátori pripravujú zaujímavé aktivity, parádne ukážky a lákavú tombolu.

PRIEVIDZA. Dievčatá, chlapci, mamičky, oteckovia, babky, dedkovia a všetci ostatní, POZOR.

Dajte si do kalendárov sobotu 20. mája. Na letisku v Prievidzi sa chystá veľká paráda. Aj tento rok sa môžete tešiť na Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami.

Naživo si budete môcť pozrieť množstvo policajnej, hasičskej, vojenskej či záchranárskej techniky a chýbať nebudú ani zaujímavé ukážky. „Takýto veľký deň sme vlani organizovali v našej réžii po prvý raz. Deti si odniesli množstvo zážitkov, a preto sme sa rozhodli, že takéto podujatie pripravíme aj tento rok,“ vysvetlila Ingrid Balažková z prievidzskej redakcie MY novín.

Organizátori tak nadviazali na dlhoročnú tradíciu podujatia podobného charakteru, ktoré malo v regióne dlhú históriu, no posledné roky sa už nepripravovalo. „Desiatky rokov naša redakcia pripravuje na jeseň Šarkanšou. Na jednu z nich sme pozvali aj hasičov, policajtov a záchranárov, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Preto sme si uvedomili, že podujatie zamerané na záchranné zložky v regióne naozaj chýba,“ skonštatovala Balažková.

Ako pripomenula, už niekoľko mesiacov komunikujú so všetkými zložkami a dohadujú, čo všetko pre deti pripravia. Tešiť sa môžu na rôznu hasičskú, policajnú či záchranársku techniku. Budú si ju môcť pozrieť zvonka aj zvnútra. Okrem toho si vo vyhradenom priestore budú môcť záujemcovia pozrieť aj dynamické ukážky z práce hasičov aj policajných kynológov.

Spolu s redakciou novín prevzali organizačnú taktovku opäť spoločnosť Brose Prievidza, Aeroklub Prievidza a Centrum voľného času Prievidza. „Ako už mnohokrát v minulosti, aj tentoraz radi podporíme dobrú myšlienku. Víziou našej spoločnosti totiž nie je len vyrábať, ale utužovať komunitu a byť aj takýmto prínosom pre región,“ skonštatovala HR manažérka spoločnosti Brose Prievidza Ľuboslava Müllerová.

O program sa postará Centrum voľného času Prievidza. „Radi pôjdeme opäť do spolupráce pri tomto podujatí. Pripravíme pestrý program, v ktorom sa predstavia deti, ktoré navštevujú naše centrum a odprezentujú, čo sa u nás naučili,“ povedal riaditeľ CVČ Prievidza Dárius Štrba.

Okrem statických či dynamických ukážok bude samozrejmosťou aj parádna tombola. Lístky do tomboly nájdete už v aktuálnom vydaní MY novín. Doručiť ich môžete priamo do redakcie MY novín na Ulici Falešníka 6 v Prievidzi (budova Galérie Jabloň) osobne alebo poštou. Priniesť ich, samozrejme, môžete aj priamo na podujatie, kde ich stačí odovzdať do urny v našom novinovom stánku. Tam si noviny s lístkami budete môcť zakúpiť tiež a rovnako budú pripravené aj bonusové tombolové lístky, ktoré na mieste získate za predplatné MY novín.

Tešíme sa na vás už 20. mája 2023 od 11:00

na letisku v Prievidzi.