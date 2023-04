Zelené svetlo majú už stovky áut, novinku chvália aj chodci. Napriek tomu z ciest zmizne

Predné brzdové svetlo si pochvaľujú.

HORNÁ NITRA. Mnohým autám na hornej Nitre v poslednom čase pribudlo na prednej maske auta zelené svetlo.

Ide o bezpečnostnú novinku, predné brzdové svetlo. Práve vodiči v Trenčianskom a Žilinskom kraji túto technologickú vychytávku testujú. Prvotné hodnotenia vychádzajú pozitívne.

Predné brzdové svetlo je zelený svetelný pásik na prednej maske auta. Energiu berie zo zásuvky v aute, ktorú ľudia poznajú ako cigaretový zapaľovač.

Funguje tak, že keď šofér začne brzdiť, na aute začnú svietiť nielen klasické zadné červené svetlá, ale aj prídavný predný zelený pásik. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Branislav Zábojník patril medzi prvých ľudí, ktorí si predné brzdové svetlo dali namontovať.

„Čo sa týka dopravy, osobne som za inováciu,“ vysvetlil Zábojník. Spomenul na dobu pred tridsiatimi rokmi, keď si do starých škodoviek montovali prídavné zadné brzdové svetlo.

„Takisto boli oponenti, že je to hlúposť. Pozrite, dnes je to už súčasť každého vozidla,“ prirovnal zavedenie vtedajšej novinky do praxe s aktuálne testovaným vynálezom.

Verí, že sa uchytí aj predné brzdové svetlo, ktoré je na rozdiel od tých zadných zelené.

„Vidím, že človek ide istejšie na priechod pre chodcov. Vníma, že svieti zelené svetlo a vie, že ho vidím a cíti sa bezpečnejšie,“ opísal svoje skúsenosti Zábojník.

Skonštatoval, že prichádza obdobie zvýšeného pohybu chodcov, ale aj cyklistov. Aj takýmto spôsobom prispel k ich zvýšenej bezpečnosti. To, že si dal technológiu do auta namontovať, ho nijako neobťažuje.

„Vodiča to vôbec neobťažuje. Je to jednoduchá montáž, ktorú vám urobí servis s oprávnením a vás to vôbec nezasiahne,“ priblížil Zábojník.