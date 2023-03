Na bankomat nedočiahnu a vysoko sú aj pisoáre. Ľudia s nízkym vzrastom to majú na Slovensku ťažké

Pre ľudí s achondropláziou sú občas problémom aj schody.

PRIEVIDZA. Juraj Polák je v Prievidzi známou osobou nielen pre svoj nízky vzrast, ale najmä pre svoje činy. Tak, ako mnohí ďalší ľudia, narodil sa s achondropláziou. Najviditeľnejším následkom tohto ochorenia je nízky vzrast. Aj keď má Juraj zdravotné znevýhodnenie, na život má triezvy pohľad.

Dokázal to aj v televíznej relácii, kde okrem iného preberali problémy bezbariérovosti. Pri sumarizovaní problémov každodenného života človeka s nízkym vzrastom sa moderátorka opatrne opýtala ako to je s pisoármi. „Dobre sa v tom umývajú ruky,“ zažartoval vtedy Polák, na čo sa prítomní zasmiali.

Aj keď situáciu odľahčil, v realite to nie je vždy úsmevne. „Ako kedy a v akej situácii. Niekedy je tá situácia v pohode, ale keď niekedy potrebujete ísť na záchod, už to nemusí byť v poriadku,“ načrtol pre MY Noviny Polák. Skonštatoval, že niekedy sa aj náročné situácie dajú zvládnuť, no tiež niekedy máva bolesti a problémy s chodením a prekonať aj jednoduché prekážky, ako schody, je namáhavé.

Bežní ľudia podľa neho často nechápu, že keď hendikepovaný človek denno-denne rieši nejakú bariéru, ktorá je pre zdravého človeka samozrejmosť, tak je z toho unavený. „A potom jeho ďalší výkon v práci alebo ostatnom živote je menší, lebo vyčerpá energiu na prekonávanie bežných prekážok, ktoré zdravý človek vôbec nerieši,“ načrtol Polák.