Ničivý požiar v Banskej Štiavnici nie je jedinou tragédiou, v minulosti vyhorel aj Bojnický zámok

BOJNICE. Sobotné dopoludnie sa do novodobých slovenských dejín zapísalo smutnou udalosťou.

V historickom centre Banskej Štiavnice vypukol ničivý požiar. Z historickej budovy sa postupne rozšíril a poškodil sedem budov. Plamene likvidovali desiatky profesionálnych i dobrovoľných hasičov, vojaci i dobrovoľníci.

V minulosti podobné ničivé požiare už historické budovy na Slovensku zasiahli. Nevídanou tragédiou bol aj požiar Bojnického zámku.

Na rozdiel od päťdesiatych rokov minulého storočia sa hasičská technika posunula míľovými krokmi, na požiar je lepšie pripravené aj samotné múzeum.

Ničivý požiar vypukol na Bojnickom zámku 9. mája 1950. Oheň sa rozhorel ráno po deviatej hodine, rýchlo sa rozšíril na drevené časti a pohltil všetky zámocké veže, povaly aj stropy najvyšších podlaží.

To malo za následok iskry a žeravé nánosy, ktoré popadali na strechu stredného hradu pokrytú dreveným šindľom. Takto sa požiar začal šíriť.

„Bola to udalosť, akú si ľudia dovtedy nepamätali. Zámok, ktorý mali celé pokolenia pred očami, vyhorel. Bol to na tú dobu katastrofálny požiar. Plamene šľahali do veľkej výšky, bolo ich vidieť už zďaleka,“ priblížil v minulosti regionálny historik a knihovník zámku Erik Kližan.