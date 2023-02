Niektoré chodníky sa premenili na ľad. Ak vám pri páde vznikne ujma, môžete žiadať odškodné

Okrem zlomenín môže človek pri páde utrpieť aj otras mozgu.

HORNÁ NITRA. Pred týždňom Slovensko zasiahlo intenzívne sneženie. Problémy vtedy mali najmä vodiči áut. Situácia na cestách sa zlepšila, no na problémy narážajú ešte chodci.

Pre nízke teploty sú ešte stále niektoré chodníky zľadovatené. Na sociálnych sieťach ľudia na to často poukazovali a zároveň riešili, či majú nárok na náhradu škody, ak im vznikne ujma. Oslovili sme preto jednu z poisťovní a zisťovali viac.

Meteorológ Pavel Matejovič vysvetlil, že poľadovica môže vznikať pri padaní nepodchladených kvapôčok dažďa alebo mrholenia pri záporných teplotách. Rovnako tiež pri zamrznutí vody z topiaceho sa snehu. „Ak sa napríklad počas dňa sneh topí, voda z neho v noci pri záporných teplotách zamŕza a vytvára ľadovú vrstvu alebo zmrazky,“ vysvetlil príčiny ľadu na chodníkoch Matejovič.

Ako poukázala Katarína Ondra, hovorkyňa Generali poisťovne, za údržbu chodníkov je zodpovedný správca miestnej komunikácie „Zvyčajne je to obec alebo mesto. Avšak zodpovednosť za zimnú údržbu miestnych a účelových komunikácií v súkromnom vlastníctve, napríklad parkoviská pred výrobným závodom alebo obchodným centrom, nesie ich vlastník,“ informovala Ondra.

Samosprávam táto povinnosť prischla pri zmene legislatívy pred niekoľkými rokmi. „Je to individuálne. Každá obec má iné dĺžky týchto chodníkov, o ktoré sa musí starať. Podľa toho, koľko chodníkov má, sa musela zabezpečiť aj technika,“ ozrejmil Vojtech Čičmanec, predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry. Niektoré samosprávy tak museli nakúpiť nové stroje a prijať nových zamestnancov. „Pribúdajú nám povinnosti, ktoré so sebou nesú aj finančné krytie. A to nikto nikde nekompenzoval,“ skonštatoval Čičmanec.