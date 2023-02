V reštauráciách nechápu, prečo sa veľa pýtame, vraví celiatička Lenka Bezáková

Pacientom v začiatkoch chýbajú informácie.

PRIEVIDZA. Celiakia patrí medzi ochorenia, ktoré nie sú u človeka na prvý pohľad zrejmé, no zmenia mu život. To bol aj prípad Prievidžanky Lenky Bezákovej. Po oznámení diagnózy jej chýbali najmä základné informácie, čo môže jesť a na čo má zo zákona nárok.

Všetko to musela pracne zisťovať a učiť sa novým veciam. Aby to nezažívali aj ďalší ľudia, založila občianske združenie a v rámci jeho aktivít chce spojiť ľudí s týmto ochorením.

Ona sama o svojej diagnóze dlho nevedela. Dozvedela sa to až pred deviatimi rokmi. „Mala som zdravotné problémy. Veľmi ma nafukovalo. Chodila som do posilňovne a chcela som mať štíhle brucho. No stále to nešlo. Takže som pátrala,“ spomenula na svoje prvotné príznaky Bezáková.

V článku sa dozviete aj: aké pocity zažívajú ľudia po diagnostikovaní celiakie,

čo musia hneď po oznámení diagnózy riešiť,

aké informácie následne celiatici vyhľadávajú,

prečo sa Lenka Bezáková rozhodla založiť občianske združenie,

prečo má celiatik v reštaurácii pocit, že čašníkov otravuje,

či sa môže ich diéta trochu porušovať.

Keďže nie je typ, ktorý stále chodí k lekárom a sťažuje sa, zistenie diagnózy jej trvalo päť rokov. „Chvíľu bolo dobre, tak som to nechala tak. Ale keď ma už po všetkom nafukovalo, už som išla ku gastroenterológovi, ktorý mi spravil biopsiu z tenkého čreva a diagnostikoval celiakiu,“ uviedla Bezáková.

V tej chvíli sa jej zmenil život. Na jednej strane bola rada, že konečne vie, čo jej je. Na druhej strane nevedela, čo bude nasledovať.