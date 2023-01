Miška a Vala z podcastu Sexuálna výchova: Štatistiky posielania nahých fotiek sú alarmujúce

Niektorým ľuďom chýbajú základné informácie o sexe či ľudskom tele.

Michaela Chrkavá (vľavo) a Valéria Frázová (vpravo) sa rozprávali aj so študentmi prievidzskej obchodnej akadémie. (Zdroj: Igor Roško)

HORNÁ NITRA. Sex, sexuálne hračky, problémy v sexe. Toto je pre mnohých Slovákov stále tabu. Nehovoria o tom. Možno aj preto má obrovský úspech podcast Sexuálna výchova, ktorý pripravujú Michaela Chrkavá a Valéria Frázová.

Známejšie sú však ako Miška a Vala. O sexe hovoria otvorene, bez hanby a hlavne bez predsudkov. Nepovažujú sa za odborníčky na sex, no do relácie pozývajú skutočných odborníkov na aktuálne preberané témy.

Hovoria o tom, o čom mnohí ľudia mlčia. Najmä staršia generácia. Tí mladší sú otvorenejší. Dievčatá z podcastu Sexuálna výchova to potvrdili po stretnutí s mladými Prievidžanmi v uplynulých týždňoch.

Boli hosťami série work-shopov H3KNI SA, z ktorých sa jeden odohral v prievidzskej obchodnej akadémii. Tak ako aj vo svojich podcastoch, aj tu sa so študentmi rozprávali otvorene, čo mladým dalo pocit bezpečia, a tak dievčatám kládli zaujímavé otázky. „Pýtali sa naozaj do hĺbky, neboli to len povrchné témy.

Bolo vidno, že už rozmýšľajú nad tým, čo robia,“ skonštatovala Miška.

Medzi témami, ktoré so študentmi riešili, patrila téma prvého sexu. „To je asi to, čo v tomto veku najviac riešia. Ale často sa riešil aj prvý rozchod, čo súvisí s témou vzťahov. Veľa riešili aj tému antikoncepcie a ochrany, takže môžeme povedať, že si chcú dávať pozor,“ poukázala Vala. Študenti dievčatám kladú otázky anonymne, napíšu ich na papierik. Nemusia sa tak hanbiť pred spolužiakmi, chlapci pred dievčatami a naopak.

„Je veľmi náročné za jednu hodinu vytvoriť takú intimitu, aby sa mladí ľudia nehanbili,“ vysvetlila Vala.

Sex je tabu

Napriek tomu je téma sexu na Slovensku stále tabu. Treba však podotknúť, že postupne vznikajú projekty, ktoré sa sexu venujú a o sexe sa viac rozpráva. „Ide o to, že ako sa o tom rozpráva a o čom presne. Vidíme, že čím viac sa blížime k Bratislave, tak žiaci sú otvorenejší a majú oveľa viac skúseností,“ načrtla Miška.

Naopak, ak majú stretnutia s mladými viac smerom na východ, tak mládež má skúseností menej. „Možno sa o téme sexu hovorí viac, ale priamo na školách alebo v rodinách je to stále veľmi biedne,“ povedala Miška.

Vala doplnila, že to závisí nielen od regiónu, ale aj od veľkosti mesta. „Keď sme boli vo väčšom meste, skupina študentov bola viac otvorená, ako keď sme boli v malom meste, kde možno ľudia nemajú dobrý prístup k informáciám,“ poukázala Vala.

Ľudia potrebujú správne informácie o sexe

Aj preto sú dievčatá jednoznačne za zavedenie sexuálnej výchovy na školách.

„Škola čaká, že túto úlohu prevezme rodič a vysvetlí dieťaťu, ako má prebiehať sexuálne správanie. A rodič zase dúfa, že to urobí škola,“ ozrejmila bludný kruh Vala.