Mladík na strednej škole v Novákoch so sekerou zaútočil na študentku

Školu a ulicu uzavreli policajti.

Článok pokračuje pod video reklamou

NOVÁKY. Vo štvrtok ráno sa odohrala na Strednej odbornej škole v Novákoch dráma. Do školy prišiel mladík so sekerou. Vošiel do jednej z tried, kde napadol študentku.

Mladík zo školy následne ušiel. Policajti za pomoci policajného psovoda so služobným psom ho zadržali neďaleko od školy.

Ako uvádza Polícia SR na svojom oficiálnom Facebooku, zranenie, ktoré poškodená osoba utrpela, nie je vážne.

V článku sa dozviete aj: Ako situáciu vnímali študenti v škole?

Aké boli reakcie vedenia školy a rodičov študentov?

Informácie o utočníkovi od vedenia školy.

"Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc dvom zraneným tínedžerom. Ošetrili ich a transportovali do nemocnice. Vzhľadom na ich vek a citlivosť prípadu viac informácii nemôžem poskytnúť," informovala Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.