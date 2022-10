Študentov v Prievidzi hekovali do aktuálnych spoločenských problémov

Sex, závislosti či podnikanie boli témami netradičných workshopov.

PRIEVIDZA. Na deň zrušili vyučovanie a pozvali si inšpiratívnych ľudí. Známe aj menej známe osobnosti so študentmi hovorili o sexe, extrémizme, závislostiach ale aj beznádejných životných situáciách. Nový spôsob komunikácie mládež uvítala s nadšením.

Všetko odštartovalo pred tromi rokmi výskumami. Tie preukázali, že dospelí zväčša nemajú problémy s fajčením mladých ľudí a dokonca im na požiadanie cigaretu poskytnú.

„Tak sme skúšali rôzne techniky, ako mladým povedať, že je to zlé. Mali sme tam lekárov, bolo to dosť odborné. Na ďalší rok boli výsledky možno o niečo lepšie, ale stále to neboli bohvieaké čísla,“ uviedol ambasádor projektu H3KNI SA Matúš Okajček.

Preto sa v iniciatíve zamýšľali, ako nenásilnou formou mladých ľudí upútať a donútiť ich nad problematikou fajčenia či závislosti premýšľať. „Išli sme takým modernejším prístupom. Deťom sme dali niečo iné, ako cigarety. Boli to rôzne témy, ktorým sa na stredných školách veľmi nevenujú,“ načrtol Okajček.

Projekt H3KNI SA je jednou z aktivít iniciatívy Na veku záleží. Na prevenciu závislosti detí a mladistvých na fajčení poukazujú moderným spôsobom. Nejde roky opakujúce sa výchovné koncerty, kedy prišli celé školy do kultúrnych domov na tematické predstavenie.