Martin Škrtel: Z hviezdneho obrancu sa stal útočný tromf Ráztočna

Martin Škrtel sa vrátil na sklonku hráčskej kariéry do Ráztočna, kde s futbalom začínal.

„Keď sa dajú sľuby, tak sa majú aj splniť,“ hovoril po piatkovom tréningu FK Hajskala. „Už keď som končil v Trnave, tak som vedel, že si aspoň jeden zápas za Ráztočno zahrám. Som rád, že mi to môj zdravotný stav umožnil a verím, že tých zápasov bude čo najviac.“

Po zápasoch to býva horšie, ako priznal. „Mám týždeň nato, aby som sa dal dokopy. Nie je to jednoduché, hrať bez tréningu je ťažké, v zápasoch to potom pociťujem. Ale pokiaľ mi chrbát dovolí hrať a ja budem môcť pomôcť chlapcom, tak sa o to budem snažiť.“

Najprv protihráč, potom rozhodca

So zákernosťou sa na dedinských ihriskách zatiaľ nestretol. „Zaklopem na drevo, tak súperi, proti ktorým sme doteraz hrali, neboli nie že ohľaduplní, ale všetko to bolo v duchu fair play. Nestretol som sa s nikým, kto by bol zákerný alebo by si chcel niečo dokazovať.

EŠTE SA DOČÍTATE: S ktorým rozhodcom mal Škrtel problémy

Koľko dní po zápase sa dáva dokopy

Či sa stretol aj s negatívnymi reakciami divákov

Či mu nechýba "veľký" futbal a plné štadióny

Či mu robí problém kvalita dedinských ihrísk

O klišé "od zápasu k zápasu"

Či ho už lákali do klubových štruktúr

Koľko vydržal Škrtel v obrane Ráztočna

Či sa podpichovali s trénerom ako slovanista a Trnavčan

O najlepšom kanonierovi mužstva Patrikovi Habánikovi

O ďalšom hráčovi Ráztočna, ktorý má skúsenosti z futbalu na najvyššej úrovni

Skôr to trochu nezvládajú rozhodcovia. Nehovorím že všetci, ale taký pán Čampiš si sem prišiel neviemčo dokazovať, nielen voči mne, ale aj voči ostatným chlapcom. Myslím, že to nie je správne a vonkoncom nie to, keď nejaký hráč nastúpi proti nám a potom rozhoduje náš zápas.

Vo vzájomnom zápase jeho Nitrianskeho Pravna proti nám bol problémový práve on. S ním jediným som mal ja osobne problémy a dúfam, že do konca sezóny sa s ním už nestretneme.“