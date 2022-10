Nový urgent v bojnickej nemocnici otvoria čoskoro, pre pacientov nastanú zmeny

Budova a prístroje nového urgentného príjmu sú už pripravené. Po zaškolení zamestnancov sa brány otvoria aj pre prvých pacientov. Zisťovali sme, na aké zmeny sa musíte po novom pripraviť.

BOJNICE. Oficiálne otvorenie má nový urgentný príjem Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach už za sebou. Prvých pacientov by v ňom mali ošetriť už o pár týždňov. Zisťovali sme, ako budú pacienti do novej budovy prichádzať aj to, ako sa mení systém ošetrovania na urgente.

V súčasnosti na urgentnom príjme v bojnickej nemocnici pracujú dve zmeny. Jedna funguje v priestoroch starého urgentného príjmu a ošetruje pacientov, tak ako doteraz. Druhá zmena je v budove nového urgentu.

„Trénuje na nových prístrojoch a podobne. Aby si činnosti zautomatizovali. V polovici októbra v jedno ráno služba zo starého urgentu odíde domov, nastúpi služba na nový urgent a pacienti už budú chodiť na nový urgent,“ opísal riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Mwdac3IeXUQ

Pacienti budú o zmene včas informovaní. Aj v novom systéme budú prichádzať chodci aj vodiči cez hlavný vchod nemocnice. Následne už nepôjdu smerom k starému urgentu, ale pôjdu k novému urgentu, akoby smerom k bufetu.