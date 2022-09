Medvede zrejme premnožené nie sú. Ľudia z Kľačna krútia hlavami

Nad predbežnými výsledkami výskumu obyvatelia mávli rukou. Ich skúsenosti hovoria niečo iné.

KĽAČNO. Medvede sa v posledných mesiacoch stali témou, ktorá ostro polarizuje spoločnosť. Časť ľudí trpí škodami, ktoré im šelmy spôsobujú, iní sú za ich prísne chránenie a strety s medveďmi považujú za vymyslené či prehnane emocionálne vnímané.

To, koľko jedincov medveďov sa na Slovensku nachádza, bolo známe len z genetického sčítania z rokov 2013 a 2014. Odvtedy však mnoho ľudí z celého územia Slovenka hovorilo o tom, že počet medveďov narástol.

Túto skutočnosť malo vyvrátiť alebo potvrdiť nové modelovanie veľkosti populácie medveďa hnedého zo získaných vzoriek DNA. To uskutočnila Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) s nezávislými expertmi z Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.

Premnožené zrejme nie sú

Odborníci analyzovali 2 179 vzoriek srsti a trusu medveďa hnedého. Ich zber sa uskutočnil v dvoch fázach, a to od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021.

„Na základe modelovania veľkosti populácie medveďa hnedého zo získaných vzoriek DNA, sa dospelo k odhadu početnosti západokarpatskej populácie medveďa hnedého na 1 056 jedincov,“ informoval tlačový odbor Štátnej ochrany prírody.