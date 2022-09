Slovák prežil zásah bleskom, nad sebou mal jasnú oblohu. Bežný jav, hovorí meteorológ

Blesk udrel do kovovej tyče, ktorú držal v rukách. V nemocnici bol deň.

Blesk udrel do železnej tyče, ktorú Marián Blaha držal v ruke. (Zdroj: Igor Roško)

RUDNIANSKA LEHOTA. Marián Blaha mal v uplynulých dňoch obrovské šťastie. Dá sa totiž povedať, že sa druhýkrát narodil. Pracoval na pasienku, neďaleko svojho domu. V momente, keď držal v ruke železnú tyč, zasiahol ju blesk.

Ranu ako z dela počuli viacerí miestni. Keď si chcel privolať pomoc, nedokázal to, telo ho neposlúchalo. Preto zišiel do svojho neďalekého domu a zavolal záchranku, ktorá ho previezla do nemocnice.

Všetko sa to stalo na mieste, kde Marián Blaha chová husi, sliepky, kačice a ovce. Ide o pasienok neďaleko futbalového ihriska v Rudnianskej Lehote, nad rodinnými domami. V danej chvíli rozoberal kovové ohradenie hnojiska. V ruke držal železnú tyč.

„Ako som ju takto zakladal, zrazu rana. Všetko toto iskrilo,“ poukázal na kovové ohradenie okolo hnojiska. Ako následne uviedol, do rúry, ktorú držal v ruke, udrel blesk. Muž podľa jeho slov cítil obrovský tlak. Rúru mu vyrazilo z ruky.