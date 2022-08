Odborníčka: Dieťa môžeme prekrúžkovať, o voľnom čase sa treba rozprávať otvorene

Odborníčka radí, ako správne vybrať krúžok a na čo si pri voľnočasových aktivitách detí treba dať pozor.

Záujmovou činnosťou má dieťa možnosť cibriť si nielen konkrétne schopnosti, ale aj celkovo osobnostné vlastnosti. Pomáhať mu spoznávať svoje limity a naučiť ho rozpoznať, kedy je schopné ich prekročiť a kedy ich musí rešpektovať. Spoznávať sa a učiť sa akceptovať sa také, aké je. Mať sa rád. Vedieť vytvárať a udržiavať vzťahy s inými ľuďmi. Mať radosť zo života.

Ako rodičia máme možnosť spoznávať svoje dieťa v iných prostrediach a situáciách, naučiť sa ho počúvať, rešpektovať také, aké je, učiť sa rozlišovať, kedy potrebuje povzbudenie a kedy tiché porozumenie. Niekedy si pokorne priznať, že aj slabé stránky zdedilo po nás, tešiť sa z toho, v čom nás prekonáva.

O voľnočasových aktivitách detí sme sa porozprávali so školskou psychologičkou Luciou Roštekovou.

Ako vybrať správnu voľnočasovú aktivitu? Čo tomu má predchádzať?

Vnímanie. Seba, vlastných pohnútok, túžob ohľadom budúcnosti dieťaťa. A potom si to spojiť s tým, ako vnímam vlastné dieťa – k čomu inklinuje, aké je, či obsedí a zahĺbi sa do jednej činnosti na dlhšie alebo naopak potrebuje často meniť činnosti, alebo chodí od jednej k druhej. Tematickou činnosťou – prihlásením na nejaký krúžok chce väčšinou rodič prispieť k formovaniu osobnosti a záujmov dieťaťa a prispieť k jeho spokojnej budúcnosti.

Pri akomkoľvek výbere – či na základe preferencie dieťaťa alebo rodiča je vhodné myslieť na to, že dieťa si pod navštevovaním daného krúžku môže predstaviť niečo iné než rodič.

Je správne nútiť deti do niečoho, čo sa im nechce?

Aký by to malo zmysel? Ak sa dieťaťu nechce do niečoho, čo očakáva rodič, mali by si spolu nájsť čas na rozhovor, kde danú tému spolu otvoria a preberú.

Ak má dieťa zábrany chodiť niekam, kam sa mu nechce, je len malá pravdepodobnosť, že si zrazu k danému záujmu vytvorí pozitívny vzťah. V každom prípade, je vhodné pokúsiť sa preskúmať, čo sa deje.

V článku sa dozviete aj: Ak sa netrafíme do správnej mimoškolskej činnosti, je hanbou prestať sa tomu venovať?

Koľko dní v týždni by dieťa malo mať krúžok?

Ako dlho by jedna takáto aktivita mala trvať?

Treba krúžky kombinovať? Športový s oddychovým?

Môžeme dieťa prekrúžkovať?

Čo hrozí deťom, ktoré rodičia aktivitami preťažia?

Majú rodičia od svojich detí vysoké očakávania?

Ak predpokladáme, že dieťa si krúžok samo vybralo, respektíve s jeho výberom súhlasilo, rozmýšľame, čo sa deje, že sa dieťaťu nechce? Zmenilo sa niečo na vzťahu dieťa – učiteľ/lektor/tréner? Zvláda plniť vlastné alebo naše očakávania? Aké má vzťahy so spoluhráčmi/ spolužiakmi z krúžku? Ak si situáciu zmapujeme, v rozhovore s dieťaťom vieme prísť na to, čo ďalej. Či ešte za nejakých okolností skúsi pokračovať, alebo sa má situácia tak, že krúžok je nutné ukončiť.

Ak sa netrafíme do správnej mimoškolskej činnosti, je hanbou prestať sa tomu venovať?