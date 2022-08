Strávili sme deň s políciou. Takto prebieha dopravno-bezpečnostná akcia na hornej Nitre

Opitých vodičov na cestách nájdeme takmer denne, hovoria prievidzskí policajti.

HORNÁ NITRA. Aj v okrese Prievidza počas augusta prebieha policajná dopravno-bezpečnostná akcia. Policajti sa sústreďujú najmä na miesta, kde dochádza k častým dopravným nehodám.

Cieľom je pozitívne ovplyvniť všetkých účastníkov cestnej premávky. Nie nadarmo policajti túto akciu robia v auguste. Letné prázdniny ale aj letná turistická sezóna so sebou prinášajú viac vozidiel na cestách, ale aj zvýšenú aktivitu cyklistov či kolobežkárov. My sme sa spolu s policajtmi na jednu takúto kontrolu vydali.

„Hliadka dopravnej polície vykonáva kontrolu, ktorá je zameraná na zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok vodičmi vozidiel,“ vysvetlil Tibor Cagáň, vedúci prvého oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi.

V praxi to znamenalo, že policajti odstavovali autá a vodičom dali fúkať. Počas našej prítomnosti to dopadlo na výbornú a policajti u nikoho alkohol nezistili. To sa však nestáva úplne často. „Vodičov pod vplyvom alkoholu nájdeme takmer denne. V porovnaní s minulosťou je tam nárast,“ skonštatoval Cagáň.