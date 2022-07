Československé chemické vojsko bolo svetovou špičkou. Na hornej Nitre vzniká jeho múzeum

Najstarším exponátom múzea je ochranná maska ARS z roku 1917.

ČEREŇANY. O niekoľko dní otvorí svoje brány nové múzeum v okrese Prievidza. V areáli bývalej Základne logistickej podpory radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Čereňanoch ho pripravujú členovia Klubu priateľov civilnej ochrany Prievidza.

„Tento vojenský útvar pôvodne slúžil ako skladové priestory nielen pre chemické vojsko. Ako Klub priateľov civilnej ochrany sa venujeme civilnej ochrane a ku chemickému vojsku to má veľmi blízko,“ vysvetlil vznik nového múzea Jozef Kurbel zo spomínaného združenia.

Chemické vojsko v systéme Československej ľudovej armády zabezpečovalo ochranu vojsk pred zbraňami hromadného ničenia. Bolo vybavené prostriedkami na boj proti chemickým, jadrovým a biologickým zbraniam.

Exponáty v pripravovanom múzeu pochádzajú zo zbierok, ktoré vytvárali nadšenci pri budovaní Múzea civilnej obrany v Prievidzi. To sa nachádza v bývalom kryte civilnej obrany. Keďže zbierkových predmetov bolo veľa, všetky sa do prievidzského múzea nezmestili. Hlavným impulzom bolo, že klub mohol od obce získať do prenájmu jednu z budov.

Bohatá zbierka

Základom bolo to, že civilná ochrana a chemické vojsko majú pomerne veľa spoločného. Okrem toho, keď už nadšenci vedeli, že idú vytvoriť nové múzeum, začali zháňať ďalšie predmety. Sledovali všetky možné inzeráty a postupne zhromažďovali zaujímavé veci.

„Takže sa nám podarilo vytvoriť celkom slušnú zbierku, ktorá reprezentuje históriu chemického vojska,“ skonštatoval Kurbel. V jednej z budov bývalého vojenského útvaru tak vznikla ucelená zbierka všetkých vecí, ktoré reprezentujú chemické vojsko.