Vandal poškodil viacero hrobov na cintoríne v Prievidzi

PRIEVIDZA. Správca prievidzského mestského cintorínu sa s vandalizmom stretáva pomerne často. No to, čo ho čakalo teraz, ich zarazilo. Neznámy páchateľ totiž poškodil najmenej pätnásť hrobov. Zlomil, zhodil, či odlepil mramorové okraje náhrobných kameňov. Vandal poškodil hroby vo viacerých radoch cintorínu, pričom v jednom rade poškodil aj viacero náhrobkov.

„Je to ohavný čin a je ho vôbec ťažko definovať,“ uviedla vedúca Strediska pietnych služieb Technických služieb mesta Prievidza Helena Dadíková.

Rozhorčení boli aj ľudia. „Myslím si, že zosnulí by mali mať úctu. Sú to naši blízki a je to strašné, keď prídete a vidíte takéto niečo. Staráte sa o hrob, chodíte tam pravidelne a teraz nejaký vandal toto urobí? Je to neodpustiteľné,“ krútila hlavou Marta.