Horiace auto aj vojenský zásah: Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami zaplnil prievidzské letisko (+ FOTO A VIDEO)

Deti si odniesli parádne ceny

Zlatým klincom programu sobotného Dňa detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými zložkami bolo žrebovanie tomboly. Šťastní výhercovia si odniesli televízor, tablet, prenosný stereo systém, bicykel, zmrzlinovú tortu, elektrickú zubnú kefku, elektrokolobežku, mobilný telefón, detskú stoličku od slovenského výrobcu, darčekový kôš plný dobrôt, modely autíčok, VIP rodinný vstup do bojnickej zoo, vstup do Bojnického zámku, darčekový preukaz na vstup do hyperbarickej komory alebo na kyslíkovú procedúru, či v neposlednom rade ukážkový let lietadlom a mnohé iné. Prvú cenu venovala spoločnosť ILJIN Slovakia. „Darovali sme kolobežku, zubnú kefku a mobilný telefón. Chceli sme niekomu urobiť radosť. Naša firma doteraz takúto akciu nepodporila, takže sme tak chceli urobiť prvýkrát. Bola to krásna akcia a nabudúce sa znovu radi zúčastníme,“ uviedla Iveta Botló zo spoločnosti ILJIN Slovakia.