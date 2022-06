Prievidžan zožal úspech s netradičným gastronomickým konceptom

Predajnú chalúpku aj pojazdný gastro bicykel si postavil vlastnoručne z vecí, ktoré našiel aj na šrotovisku.

HORNÁ NITRA. Prievidžan Martin Jakubis vymyslel netradičný gastronomický koncept, kde spojil pojazdný bicykel na predaj jedla a hotdogy s tradičnou slovenskou bryndzou. Po úspechoch však aj jeho zasiahla pandémia, a tak vznikla chalúpka inšpirovaná typickou ľudovou ždiarskou architektúrou pred jedným z hypermarketov v Prievidzi.

Ako mladý dvadsaťročný muž mal Martin Jakubis po skončení strednej školy a prvotnej práci plnú hlavu nápadov, kam chce vo svojom živote smerovať ďalej. Tým, že som bol od mala manuálne zručný, bolo mojim snom si niečo vlastné vyrobiť a následne si tým zarábať. Ako mladý absolvent strednej školy som nemal veľa peňazí na začatie podnikania,“ začal svoje rozprávanie Jakubis.

Pri premýšľaní, do čoho sa pustiť, mu skrsol nápad vyrábať hotdogy na slovenský spôsob. „Ešte to nikde nebolo. Robili sa burgre, mexické či čínske jedlá, ale slovenské hotdogy tu ešte neboli. Bolo to niečo, čo sa dalo spraviť, len tam bolo treba použiť slovenské potraviny,“ načrtol.

V článku sa dočítate aj: Aké suroviny vo svojich receptoch Prievidžan použil?

Prečo sa najskôr neodvážil vo veľkom pripravovať bryndzové halušky?

S akými netradičnými kombináciami sa stretávajú?

Ako prebiehala výroba food bicykla?

Narážal na to, že máme veľmi veľa dobrých a kvalitných slovenských surovín a v gastronómii sa nepotrebujeme predbiehať len so zahraničnou kuchyňou.