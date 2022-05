Na Slovensku sa predstavil vodíkový vlak. V budúcnosti môže voziť bežných cestujúcich

Koncom týždňa prišiel do Prievidze prvý vlak poháňaný vodíkom.

Peter by zaradenie vodíkových vlakov do bežnej prevádzky privítal. Poukázal však na potrebnú infraštruktúru. (Zdroj: Igor Roško)

HORNÁ NITRA. Na trase Prievidza – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky v súčasnosti väčšinou premávajú dieselmotorové jednotky radu 861. Aj keď nejde o zastarané vlaky, poháňané sú naftou, a tak svojou prevádzkou na danej trati vyprodukujú ročne tisícky ton oxidu uhličitého.

To by sa o pár rokov mohlo zmeniť. Dopomôcť by k tomu malo nasadenie vlakov na vodíkový pohon. Prvý vodíkový vlak Coradia iLint sa v Prievidzi objavil koncom minulého týždňa.

„Je to úplne bez emisné vozidlo, poháňané na vodík. Je to jednoduchá reakcia, v palivovom článku sa mieša vodík so vzduchom,“ načrtol Dan Kurucz, výkonný riaditeľ Alstom v Českej republike a na Slovensku.

Pri tejto reakcii vzniká nezávadná voda a teplo. To sa mení na elektrinu a tá následne poháňa kolesá. Takýchto vlakov je na svete už sedemdesiat a jazdia v Nemecku. Tento rok by mali začať jazdiť aj vo Francúzsku či Taliansku.

V článku sa dozviete aj: Kedy by sa mohla začať skúšobná prevádzka vodíkových vlakov?

V akom štádiu je v tomto zámere ZSSK?

Nakupovali by nové vlaky?

Ide o dobrovoľný krok alebo konanie pod nátlakom Európskej únie?

Ako to bude s plniacou stanicou vodíka? Kde by mala byť?

Kde by sa mal vodík pre hornonitrianske vlaky a autobusy vyrábať?

Tento vlak sa so svojou prezentačnou jazdou v Prievidzi neobjavil úplnou náhodou. Dopravca Železničná spoločnosť Slovensko v budúcnosti práve na trati Prievidza - Nové Zámky plánuje vypravovať vlaky na vodíkový pohon.