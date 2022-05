Centrum Bojníc plánujú počas leta uzavrieť pre autá

Uzáveru musia v meste pripraviť.

BOJNICE. Autá sa húfne otáčali pred zábranami. Aj takto to vyzeralo uplynulý víkend neďaleko námestia v Bojniciach. Pre jarmok bolo totiž v sobotu a nedeľu Hurbanovo námestie pre dopravu uzavreté. Onedlho by takýto situácia mohla nastať nie len počas jedného víkendu, ale uzávera by mala platiť celú letnú turistickú sezónu.

Na februárovom mestskom zastupiteľstve v Bojniciach podal Tomáš Grešner poslanecký návrh, aby mesto Bojnice v spolupráci s mestskou políciou zabezpečili uzáveru námestia pre dopravu počas letnej turistickej sezóny 2022. „Cieľom je, aby námestie bolo uzavreté pre automobilovú, cyklistickú, kolobežkovú a nákladnú dopravu. Hlavne počas víkendov a sviatkov,“ načrtol pre MY Noviny Grešner.

Priniesť to má bezpečnosť pre ľudí, ktorí sa na námestí nachádzajú a vyriešiť kolízne situácie, ktoré v hlavnej turistickej sezóne nastávajú. Z prítomných deviatich poslancov bolo deväť za, čím bol daný poslanecký návrh schválený.

Tento návrh však nebol prvým, ktorým sa Grešner o riešenie situácie na námestí počas leta snažil. Podobné návrhy dával už aj v minulosti. „

V roku 2021 som poprosil vedenie mesta a prednostu mesta aby sa vypracoval projekt na uzáveru námestia stým, žeby sa v ňom presne špecifikovali veci ako to bude vyzerať,“ načrtol Grešner. Poukázal na to, že nie všetci poslanci sú odborníci na dopravu, a preto chcú aby riešenie situácie navrhol odborník.

Podľa neho sa malo uskutočniť stretnutie s mestom, poslancami, odborníkmi na dopravu, obyvateľmi ale aj dotknutými podnikateľmi, ktorí by problematiku rozdiskutovali a prišli by k riešeniu, ktoré by vyhovovalo väčšine.

V článku sa dozviete aj: Aké kroky sa už v tejto veci urobil?

Aké problémy môžu nastať v prípade autobusovej dopravy?

Čo musia pred uzáverou Bojničania vyriešiť?

Podľa čoho bude uzávera fungovať?

Projekt je nevyhnutný

To by sa napokon pretavilo do dopravného projektu. Ako potvrdila krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, aby mohlo dôjsť k uzávere námestia, je potrebné spracovať odborne spôsobilou osobou projektovú dokumentáciu návrhu umiestnenia prenosného dopravného značenia.