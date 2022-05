Organizátori prezradili, čo zažijú deti počas svojho veľkého dňa

Hasenie požiaru auta či záchrana zranenej osoby. Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými poteší deti aj dospelých.

PRIEVIDZA. Deň detí s políciou, ozbrojenými a záchrannými na prievidzskom letisku sa pomaly ale isto blíži. Pripravujú ho MY noviny v spolupráci so spoločnosťou Brose Prievidza a Centrom voľného času Prievidza.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tak, ako sľúbili, organizátori postupne zverejňujú program dňa. Ukážky techniky, ale aj niektorých prác pripravujú policajti, hasiči aj zdravotní záchranári.

Deti priamo na mieste uvidia hasičské vozidlá MB Vario, Tatru 815, výsuvnú plošinu Iveco Magirus. Okrem statických ukážok si hasiči pripravia aj dynamické ukážky. Pôjde napríklad o hasiace práce pri požiari auta, ale aj o ukážku vyslobodenia zranenej osoby z vraku automobilu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Deti oslávia svoj deň nezabudnuteľným spôsobom Čítajte

Na mieste budú aj zdravotní záchranári, ktorí predvedú svoje sanitné vozidlo. Deti si pod vedením skúsených záchranárov budú môcť vyskúšať niektoré prvky poskytovania prvej pomoci, poslúži im na to aj umelá figurína. Uniklinika Prievidza bude pre záujemcov robiť hodnotenia stavu ciev a hodnotenia stresovej záťaže.

Policajti sa zúčastnia viacerými svojimi zložkami. Poriadková, dopravná či kriminálna polícia bude samozrejmosťou. Ukážky práce so psami predvedú prievidzskí policajní kynológovia. Predvedú cviky poslušnosti aj zadržanie páchateľa.

Ministerstvo obrany pripraví športovo-zábavné a vedomostno-zábavné súťaže. Aktivity pre deti si pripravia aj skauti. Svoj stánok bude mať aj Múzeum SNP Banská Bystrica, kde deti budú pracovať s papierom a inými materiálmi. Svoju prezentáciu si pripraví aj vojenská polícia.

Môže vás zaujať

Môže vás zaujať Ruine klasického handlovského domu rokmi práce prinavrátil jej pôvodný vzhľad Čítajte

Usilovne pracujeme aj na úžasnej tombole, v ktorej deti budú môcť vyhrať rôzne zaujímavé ceny. Okrem darčekov ako televízor, tablet či bicykel sa môžu tešiť aj na rôzne zážitkové ceny. Lístky do tomboly nájdete už v aktuálnom vydaní MY novín. Doručiť ich môžete priamo do redakcie MY novín na Námestí slobody 22 v Prievidzi osobne alebo poštou.

Priniesť ich, samozrejme, môžete aj priamo na podujatie, kde ich stačí odovzdať do urny v našom novinovom stánku. Tam si noviny s lístkami budete môcť zakúpiť tiež a rovnako budú pripravené aj bonusové tombolové lístky, ktoré na mieste získate za predplatné MY novín.

Tešíme sa na vás už 28. mája 2022 od 11:00 na letisku v Prievidzi.