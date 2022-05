Nitrianske Pravno zaliala po búrke voda, valila sa aj po hlavnej ceste

Ľudia odstraňujú nánosy bahna.

NITRIANSKE PRAVNO. V sobotu popoludní sa pravnianskou dolinou prehnal silný dážď. Jeho následkom bola záplava, ktorá zasiahla niekoľko ulíc. Voda sa valila po hlavnej ceste smerom na Kľačno.

"Bol tu silný lejak. Keď som sa pozrela von oknom, na ceste bolo viac ako desať centimetrov vody. Pred obchodom máme kopec blata. Bola to tu katastrofa," priblížila Marcela.

Aj keď v obci ešte mierne prší, ľudia okamžite vzali do rúk lopaty a odstraňujú škody.

"Bola to klasická letná búrka. Chvíľu bol pokoj a potom prišlo toto. Teraz nám neostáva nič iné, len to poupratovať, aby sme to nemali všade v dome," povedal upratujúci muž.