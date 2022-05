Ruine klasického handlovského domu rokmi práce prinavrátil jej pôvodný vzhľad

V baníckom meste sa nachádza viacero pôvodných nemeckých domov. Drvivú väčšinu z nich by ste však už pre masívnu prerábku nerozpoznali. Unikátom je Franzov dom na dolnom konci.

HANDLOVÁ. Na vstupe do Handlovej v smere od Prievidze si už mnohí všimli pekný kamenný dom. Ide o klasický nemecký rodinný dom. Takýchto bolo v Handlovej a jej okolí mnoho. Zachovalo sa ich viacero, no svoju pôvodnú podobu už nemajú. Masívnou rekonštrukciou zanikla ich historická podstata.

Výnimkou je spomínaný Franzov dom na dolnom konci. Jeho majiteľom je Handlovčan Andrej Jedlovský.

Dom kúpil v roku 2009. „Už od mlada sa mi páčili takéto domy v Handlovej. Keď som začal pracovať a mal som nejaké peniaze, chcel som si kúpiť takýto dom. Ale aby bol v pôvodnom stave. Na internete som našiel tento, ale bol v katastrofálnom stave,“ načrtol Jedlovský.

Dá sa povedať, že išlo takmer o ruinu domu. Jedna jeho časť bola neobývaná od vojny, druhá bola bez využitia približne tridsať rokov. „Nebolo tu nič zrekonštruované ani urobené. Nebola tu elektrina ani voda. Všetko som musel robiť nanovo. Zachoval som všetky pôvodne prvky, ktoré sa dali,“ priblížil Jedlovský.

Majiteľ domu priznal, že rekonštrukcia bola náročná. Prekvapivo však nešlo o samotné práce, ale o to, aby zachoval autenticitu domu. „Nebol tu nikto, kto by už takýto dom opravil. Žeby som sa inšpiroval. Žeby to mal niekto naštudované, alebo žeby to bolo v nejakej knihe spísané, ako to treba spraviť,“ povedal.