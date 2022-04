Unikátne mokrade musia podľa zákona zasypať, bránia sa tomu bane aj ochranári

Hroziacu situáciu označujú za tragédiu či katastrofu. Už roky bojujú proti rekultivácii Košských mokradí.

KOŠ/NOVÁKY. Mnohí obyvatelia hornej Nitry ich považujú za obyčajné jazerá. Košské mokrade však v sebe skrývajú omnoho viac. Poskytujú domov pre stovky druhov rastlín aj desiatky druhov vtákov. Takáto rozmanitosť vtáctva podľa odborníka nie je ani v niektorých slovenských prírodných rezerváciách.

V budúcnosti by však podľa platnej legislatívy mal byť tomuto unikátnemu biotopu koniec. Preto množstvo ľudí bojuje za jeho zachovanie.

Košské mokrade vznikli ako dôsledok podpovrchovej ťažby hnedého uhlia. Postupne dochádzalo k poklesom terénu, zavodneniu a vytváraniu rozmanitých mokraďových stanovíšť. Dominantné sú najmä dve prepadliská, neďaleko obce Koš, ktoré sú predelené bývalou hlavnou cestou.

V článku sa dozviete aj: Prečo musia bane mokrade zasypať?

Prečo sa to nepáči ochranárom ani ornitológom?

Ako to vnímajú rybári?

Aký názor má ministerstvo životného prostredia?

Koľko druhov vtákov a rastlín v mokradiach žije?

Útlm ťažby uhlia na hornej Nitre má za následok nie len postupné prepúšťanie baníkov, ale môže spôsobiť aj stratu unikátneho biotopu Košských mokradí. „Z Banského zákona vyplýva Hornonitrianskym baniam povinnosť poddolované

územie rekultivovať na ornú pôdu. To znamená mokrade zasypať a zabezpečiť ich využitie na poľnohospodárske účely,“ informovala tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková. Poukázala na to, že horná Nitra by naplnením litery zákona definitívne prišla o tieto vzácne biotopy.

Tragédia a katastrofa

Ornitológ Vladimír Slobodník zasypanie mokradí označil za tragédiu pre biodiverzitu. „To, čo sa tu od roku 1976 vytvorilo, je nenahraditeľné. Je to vyše 45 rokov vývoja močiarov. Je to pestrá skladba systému mokradí a každá prilákala iné spektrum živočíchov a rastlín,“ uviedol Slobodník.