Pracovné trhy Kontaktných centier Prievidza, Nováky a Handlová

V rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ sa uskutočnili dve podujatia s názvom „Pracovné trhy“, ktoré zorganizovali Kontaktné centrá Prievidza, Nováky a Handlová v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Trenčianskym samosprávnym krajom.

Komunitné podujatia poskytli účastníkom projektu možnosť oboznámiť s voľnými pracovnými pozíciami viacerých regionálnych firiem a spoločností.

V Novákoch sa Pracovné trhy uskutočnili 31. marca v Dome kultúry v Novákoch. Na podujatí sa zúčastnilo a prezentovalo pracovné ponuky viacero regionálnych firiem ako sú SAD Prievidza a.s., Slovaktual s.r.o., SaarGummi Slovakia s.r.o., atď. Za mesto Nováky prišli podporiť podujatie viceprimátor mesta Nováky Pavel Oršula a prednosta mestského úradu Ján Martina.

Po úvodnom slove, otvorení podujatia a prezentácii firiem sa účastníci podujatia mohli osobne stretnúť so zamestnávateľmi z regiónu prostredníctvom individuálnych konzultácií a informovať sa o možnosti zamestnania sa a o pracovných podmienkach.

Pracovné trhy v Novákoch

V Prievidzi sa Pracovné trhy uskutočnili 7. apríla v priestoroch Event Home. Podujatie bolo zároveň zamerané aj na sociálne podniky v regióne, s ohľadom na záujemcov o zamestnanie, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonávať všetky typy prác. V uvedenom projekte sú evidovaní viacerí účastníci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, s ťažkým zdravotným postihnutím a priznaným čiastočným alebo plným invalidným dôchodkom. Na podujatí odprezentovalo svoje pracovné ponuky celkovo 16 zamestnávateľov pôsobiacich v regióne aj celoslovensky. Podujatie otvoril zástupca primátorky mesta Prievidza Ľuboš Maxina. Odborná časť podujatia pokračovala výkladom Jany Čumovej, vedúcej riadenia ľudských zdrojov Hornonitrianskych baniach a.s. (HBP, a.s.) a zároveň odborníčky na sociálnu oblasť Kontaktného centra Prievidza na tému osobitných nárokov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru v HBP, a.s. a to najmä téma rozoberajúca náležitosti kompenzačného a osobitného príspevku.

Pracovné trhy v Prievidzi

Séria podujatí zameraných na pracovné trhy sa v prvej fáze ukončí podujatím s týmto názvom na námestí v Handlovej, ktoré sa bude konať v piatok 10. júna 2022. Všetkých srdečne pozývame a pevne veríme, že všetkým z vás pomôžeme nájsť pracovné uplatnenie v ďalšom pracovnom živote po skončení pracovného pomeru v Hornonitrianskych baniach.