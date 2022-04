Proti výstavbe nad Bojnickým zámkom sú tisíce ľudí, investor poukazuje na predvolebnú kampaň

Ľudia sa obávajú, že to ohrozí výhľad na dominantu Bojníc.

BOJNICE. Pohľad na dominantu kúpeľného mesta, na Bojnický zámok, môže byť podľa niektorých ľudí ohrozený. Dôvodom je plánovaná výstavba apartmánových domov. Časť obyvateľov spolu s niektorými mestskými poslancami preto spustili petíciu, ktorú len za niekoľko dní podpísali tisíce ľudí.

Ako informovali členovia petičného výboru, ich cieľom je zachrániť historické okolie Bojnického zámku. V petícii žiadajú zrušenie územného rozhodnutia k plánovanej výstavbe v lokalite Bažantnica a zároveň aj vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery.

„Výstavba by znamenala absolútne poníženie Bojnického zámku. Jeho hodnota a dominantnosť by úplne zanikla,“ načrtol člen petičného výboru Michal Štrba. Ďalší člen výboru Ladislav Smatana to povedal jednoducho.

„Celým cieľom je zachovať ten pohľad na Bojnický zámok, na aký sme zvyknutí. Že v pozadí Bojnického zámku je príroda a zeleň a nie nejaké domy. Pri pohľade na novú skutočnosť by sa Bojnický zámok strácal,“ poukázal Smatana.

S ohrozením výhľadu súhlasili aj ľudia, ktorých sme oslovili priamo pri zámku. „Je tu nejaké ochranné pásmo. V okolí zámku by bytovky nemali čo robiť,“ načrtol jeden z okoloidúcich. Návštevník Bojníc, ktorý sa prešiel práve ponad zámok a pozeral sa na miesto, kde by sa mala výstavba uskutočniť, tiež krútil hlavou. „Tak v tomto priestore ozaj nie. Sem sa to absolútne nebude hodiť,“ povedal návštevník.

